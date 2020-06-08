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В Москве снимают карантинные ограничения: в сети заподозрили, что причина не в коронавирусе
В Москве, где недавно горел один из корпусов больницы имени Спасокукоцкого, где проходят лечение больные COVID-19, городские власти объявили об отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за пандемии.
Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменяется режим самоизоляции и пропускной режим.
«Собянин поздравил москвичей с победой над коронавирусом и отменяет систему пропусков. Напомню, когда эти цифровые ошейники одевали на людей, ежедневное количество новых заражений в день было меньше, чем сейчас. Но явку на как бы голосование обеспечивать надо, поэтому и победа», — пишет в Twitter блогер «Сталингулаг», подразумевая приближение 1 июля — даты голосования за поправки в российскую Конституцию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россиян агитировали идти на голосование странным роликом, в котором граждан запугивали людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.399
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