Мир

В Москве снимают карантинные ограничения: в сети заподозрили, что причина не в коронавирусе

В Москве, где недавно горел один из корпусов больницы имени Спасокукоцкого, где проходят лечение больные COVID-19, городские власти объявили об отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменяется режим самоизоляции и пропускной режим.

«Собянин поздравил москвичей с победой над коронавирусом и отменяет систему пропусков. Напомню, когда эти цифровые ошейники одевали на людей, ежедневное количество новых заражений в день было меньше, чем сейчас. Но явку на как бы голосование обеспечивать надо, поэтому и победа», — пишет в Twitter блогер «Сталингулаг», подразумевая приближение 1 июля — даты голосования за поправки в российскую Конституцию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россиян агитировали идти на голосование странным роликом, в котором граждан запугивали людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

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