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В Якутии в честь дня России голову Путина сделали съедобной (фото)
В российском Якутске местная кондитерская фабрика шокировала горожан серией тортов «Лидеры и вожди России», которую приурочили ко Дню России. Напомним, в начале мая в регионе зафиксировали мощную вспышку коронавируса.
Все сладкие изделия украшены российскими флагами и… головами правителей, включая действующего президента России Владимира Путина.
Головы сделаны в натуральную величину и имеют разную начинку. По словам совладельца пекарни «Сладкие мечты» Татьяны Тымыровой, покупатели интересуются головами лидеров и других государств, в частности Дональда Трампа.
Тем не менее пока что Трампа в сладкой коллекции нет, а самым дорогим кондитерским изделием серии является торт с головой Путина — 6900 рублей. Тот же «Михаил Горбачев» обойдется примерно на 30% дешевле.
Россияне активно включились в дискуссию, насколько уместно «есть Путина» на праздник, и не будет ли такое застолье признано экстремистским.
А один из комментаторов, пишущий под ником «Шерлок», посоветовал отправить торт с главой государства взятому под арест якутскому шаману Габышеву.
Напомним, ранее в сети показали смешную карикатуру с Путиным и Трампом.124
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