Происшествия

На Ровенщине отлетевшее от грузовика колесо убило 11-летнюю девочку (фото)

На Ровенщине в селе Новоречица в жутком ДТП погибла 11-летняя девочка. Напомним, ранее в Одессе водитель-иностранец сбил четверых детей, переходивших дорогу на зеленый свет.

— Правоохранителями было установлено, что во время движения груженного бревнами грузового автомобиля «Урал-4320», которым управлял 24-летний житель села Морочне, отлетело бортовое кольцо диска колеса, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области. — Деталь отлетела приблизительно на 20 метров и ударила 11-летнюю местную жительницу, которая стояла вместе с мамой у магазина, расположенном у дороги.

Девочка получила тяжелые травмы, была вызвана «скорая». Пытаясь еще больше ускорить медиков, свидетели на собственном автомобиле поехали им навстречу. Однако жизнь школьницы спасти не удалось.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшей, следственное управление начало расследование.

Уже известно, что водитель грузовика был трезвый.

У 31-летней матери осталось двое маленьких детей.

В полиции показали фото с места инцидента.

Девочка стояла с мамой у магазина

Как сообщалось ранее, в Киеве такси снесло женщину с ребенком. «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места ЧП.

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