В Николаеве микроавтобус раздавил велосипедиста (фото)

Происшествия

Трагедия произошла поздно вечером 14 июля в Николаеве, на Богоявленском проспекте. 52-летний водитель автомобиля «Рута» совершил наезд на лежащего на асфальте, по словам очевидцев, велосипедиста. В результате ДТП велосипедист погиб на месте происшествия. Водитель утверждает, что поначалу не заметил лежавшего на дороге человека. Остановился, только проехав с полсотни метров. Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», под колесами пьяного водителя погиб ехавший на велосипеде сын Героя Небесной сотни.

Полиция открыла уголовное дело. Виновнику ДТП грозит до 8 лет тюрьмы. Полицейские просят очевидцев аварии полезные для следствия сведения сообщать в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам (0512) 49−83−64, 093−483−63−79 или 102.

А в Херсоне 12 июня 61-летний водитель молоковоза насмерть сбил 13-летнего велосипедиста. Авария произошла в Днепровском районе. Грузовик поворачивал во двор многоэтажного дома в тот момент, когда ребенок с велосипедом переходил дорогу и попал под колеса. Мальчик на каникулах гостил у бабушки.

Полиция открыла уголовное производство. Решается вопрос об аресте подозреваемого водителя.

Тем временем в Херсоне вынесли приговор водителю КамАЗа, который, пребывая под действием наркотиков наехал на велосипедистов.



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