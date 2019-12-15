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Сын Героя Небесной сотни стал жертвой пьяного водителя (фото)
В ДТП под Коломыей Ивано-Франковской области погиб 23-летний сын Героя Небесной сотни Игоря Ткачука — парень на велосипеде стал жертвой 33-летнего водителя Аudi А6. Напомним, 3 декабря велосипедиста насмерть сбили возле аэропорта «Борисполь».
По предварительным данным областного главка полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
«33-летний водитель Аudi А6, местный житель, наехал на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги», — говорится в сообщении правоохранителей.
Жертва наезда скончалась на месте происшествия, водителя же задержали. Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.
Справочно: Игорь Ткачук погиб в Киеве 20 февраля 2014 года от пулевого ранения в голову.
Как сообщали «ФАКТЫ», под Киевом автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода. От удара тело разорвало на части. Инцидент также произошел 14 декабря.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..