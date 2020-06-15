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В Киеве директор школы заразилась коронавирусом, но продолжала работать
В Киеве, где на утро понедельника, 15 июня, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3957 человек, учительница школы с позитивным тестом на COVID-19 ходила на работу и успела пообщаться с большим количеством людей.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, заболевшая никому не говорила о результатах теста. Теперь Госпотребсоюз обратился в правоохранительные органы по поводу открытия уголовного производства в отношении директора школы.
Также, по словам мэра, коронавирусную инфекцию обнаружили в трех столичных детских садиках, которые не работали, но готовились к открытию. Теперь карантин в них продлен.
Речь идет о садике номер 804, где заболела воспитатель, номер 495, где COCVID-19 заподозрили у инструктора по физкультуре, а также номер 651 — у музыкального руководителя детского учреждения заболела вся семья, а сама женщина является контактным лицом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виталий Кличко рассказал о закрытии на карантин трех столичных детских садиков из-за COVID-19.206
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