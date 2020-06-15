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Подорожают телевизоры, смартфоны, оргтехника и даже бумага: украинцев хотят обложить новым налогом
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «Об эффективном управлении имущественными правами правовладельцев в сфере авторского права и (или) смежных прав». Ранее в украинском парламенте зарегистрировали проект постановления об отставке одного из ключевых министров.
Документ предусматривает сбор вознаграждения за авторский контент с импортеров. Он будет взиматься за каждый проданный телевизор, гаджет, налогом также облагаются продажи офисной бумаги. Это может привести к подорожанию продукции на 5%.
Законопроект обосновывает необходимость сбора тем, что на устройства бесплатно загружают фильмы или музыку, из-за этого наносится ущерб авторам контента. Поэтому импортеры техники якобы должны включать эти суммы в стоимость товаров. А затем организации коллективного управления будет выплачивать собранные средства авторам.
Ранее сообщалось, что при аренде земли действуют теневые схемы, которые лишают бюджет Украины миллиардов гривень.300
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