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Украина

Подорожают телевизоры, смартфоны, оргтехника и даже бумага: украинцев хотят обложить новым налогом

13:59 15 июня 2020
Гаджеты

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «Об эффективном управлении имущественными правами правовладельцев в сфере авторского права и (или) смежных прав». Ранее в украинском парламенте зарегистрировали проект постановления об отставке одного из ключевых министров.

Документ предусматривает сбор вознаграждения за авторский контент с импортеров. Он будет взиматься за каждый проданный телевизор, гаджет, налогом также облагаются продажи офисной бумаги. Это может привести к подорожанию продукции на 5%.

Законопроект обосновывает необходимость сбора тем, что на устройства бесплатно загружают фильмы или музыку, из-за этого наносится ущерб авторам контента. Поэтому импортеры техники якобы должны включать эти суммы в стоимость товаров. А затем организации коллективного управления будет выплачивать собранные средства авторам.

Ранее сообщалось, что при аренде земли действуют теневые схемы, которые лишают бюджет Украины миллиардов гривень.

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