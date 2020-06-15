Барбра Стрейзанд подарила шестилетней дочери Джорджа Флойда акции Disney (фото)

Мир

Шестилетняя дочь афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть при задержании его полицейскими вызвала протесты по всей стране и за рубежом, получила роскошный подарок от знаменитой певицы Барбры Стрейзанд. Девочка стала акционером компании Disney. Об этом Джанна сообщила в Instagram, поблагодарив певицу и сфотографировавшись с сертификатом в руках. Сколько именно и на какую сумму получила акций от звезды девочка не сообщается. 78-летняя Стрейзанд также прислала в подарок Джанне два своих студийных альбома.

Барбра Стрейзанд

Вложение денег в акции компании Walt Disney весьма прибыльно. Так, сообщает CNBC, тысяча долларов, потраченная на акции десять лет назад, в феврале 2020 года «стоила» уже 4600 долларов.

Между тем Техасский южный университет в Хьюстоне предложил Джанне стипендию на будущее — в случае, если она захочет поступить в это учебное заведение.

А оплатить обучение Джанны в колледже вызвался муж Ким Кардашьян — рэпер Канье Уэст, основавший для нее специальный фонд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пользу семьи убитого полицейским Джорджа Флойда американцы собрали более 15 миллионов долларов.



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