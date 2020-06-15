Украина

Украинцы смогут летать в страны ЕС уже на этой неделе: кому это разрешат

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение, а уже с 16 июня планируются рейсы в страны ЕС, правда, воспользоваться этим смогут далеко не все украинцы.

Как сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий, с 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air Hungary — у компании уже есть соответствующее разрешение.

Также на это неделе планируются полеты авиакомпаний:

Lufthansa — по маршруту Франкфурт — Киев (Б) — Франкфурт;

KLM — по маршруту Амстердам — Киев (Б) — Амстердам;

SWISS International Airlines — по маршруту Цюрих — Киев (Б) — Цюрих;

Belavia — по маршруту Минск — Киев (Б) — Минск.

С 21 июня компания Ryanair планирует летать из Киева в Барселону, Мадрид и Краков — разрешение на осуществление рейсов ожидается. А с 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют и украинские авиакомпании.

«Перед покупкой билетов обязательно проверяйте информацию по условиям въезда граждан Украины в страны ЕС, которые сейчас не открыли свои границы для украинцев. В таком случае право на въезд имеют иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство в ЕС, а также в других случаях, определенных страной въезда», — предупреждает Владислав Криклий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцам, возвращающимся из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, нужно будет отправляться на обязательную самоизоляцию.

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