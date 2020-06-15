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Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным сроком: что об этом известно
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес первый приговор с тюремным сроком. Напомним, в настоящее время ВАКС определяется с мерой пресечения для фигурантов дела о взятке главам НАБУ и САП.
«Первопроходцем» стал депутат Киевского областного совета Александр Мефодий, который, в соответствии с материалами дела, получил взятку в размере 5 тысяч долларов за влияние на сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и суда с целью возвращения арестованного имущества.
Суд приговорил депутата к 5 годам лишения воли с конфискацией части имущества, сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.
«Депутат от Радикальной партии предлагал бизнесмену за $ 5000 решить вопрос с правоохранительными органами. Во время получения этих денег Мефодия задержали», — говорится в сообщении.
Кроме свободы, депутат по решению суда лишился собственного авто.
Приговор может быть обжалован в 30-дневный срок.
Напомним, в мае Высший антикоррупционный суд огласил приговор экс-директору Львовского бронетанкового завода, которого признали виновным в недостоверном декларировании финансовой информации за 2017−2018 годы. Поскольку в ходе рассмотрения дела прокурор САП и обвиняемый заключили соглашение о признании его вины, ему назначили наказание всего лишь в виде штрафа в размере 51 тысяч гривен.101
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