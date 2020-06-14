Происшествия

Рекордная взятка в 6 млн долларов: одного из подозреваемых отправили в СИЗО с правом выйти под залог

В Высшем антикоррупционном суде решают судьбу лиц, задержанных на рекордной для Украины взятке 6 млн долларов. Одного из подозреваемых — Андрея К. — отправили в СИЗО на 60 суток, но с правом выйти под залог.

Как сообщает УНН, арестованный сможет покинуть следственный изолятор, если внесет 40 358 400 грн залога.

Напомним, 12 июня при передаче крупнейшей в украинской истории взятки была задержана группа лиц. Взятка предназначалась для руководства антикоррупционных органов. 5 млн долларов должны были быть переданы непосредственно руководителям НАБУ и САП, еще миллион — посреднику за «консультационные услуги».

По данным следствия, крупной взяткой группа лиц пыталась добиться от НАБУ и САП закрыть дело против бывшего министра экологии. Дело, где фигурирует экс-министр Николай Злочевский, осенью 2019 было передано от Генпрокуратуры в НАБУ для расследования.

Для всех троих задержанных обвинители будут просить содержания под стражей. Прокуроры уточнили, что потребуют не менее 100 млн гривен залога.

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