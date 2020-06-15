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Гламур

Победительница "Холостяка" растянулась в шпагате между машинами (фото)

15:33 15 июня 2020
Победительница шоу «Холостяк» Даша Ульянова

Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова, которая несмотря на расставание с Максом Михайлюком продолжает носить его кольцо, впечатлила поклонников своей растяжкой. Бывшая гимнастка продемонстрировала, что занятия спортом не прошли зря и растянулась в шпагате между машинами. Снимок Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

«Девочки, шпагат неизбежен», — коротко подписала она фото.

Подписчики в сети разделились на два лагеря: одни восхищаются фигурой и растяжкой Даши, другие — сравнивают ее с Анастасией Волочковой, которая «достала» своими шпагатами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Анастасия Волочкова удивила вертикальным шпагатом и рассказала о своей диете.

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