Шоу-бизнес

Победительница "Холостяка" Даша призналась, почему не снимает кольцо от Макса

Победительница шоу «Холостяк-10» (СТБ) Даша Ульянова, несмотря на расставание с Максом Михайлюком почти сразу после окончания проекта, продолжает носить кольцо, которое он преподнес ей в финале проекта. На новых снимках в Instagram девушка демонстрирует яркие образы. Внимательные поклонники Даши рассмотрели то самое колечко с бриллиантом и засыпали ее вопросами. «Что это значит? Вы помирились с Максом?» — спрашивают в сети.

Ульянова не стала долго тянуть и коротко ответила: «Кольцо просто не хочу снимать, оно мне очень нравится».

Напомним, Даша не смогла простить Максу интимной близости с другой участницей проекта. В сети продолжают активно обсуждать эту тему, предполагая, с кем же вступил в связь холостяк.

Михайлюк сначала оставил скандал без комментариев, но позже объяснился с подписчиками в сети.

Пока единственной украинской парой, сыгравшей реальную свадьбу после проекта, стали Никита Добрынин и Даша Квиткова.

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