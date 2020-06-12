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На Донбассе ВСУ вывели из строя как минимум 16 боевиков
На Донбассе, где боевики 11 июня сбросили с беспилотника боеприпас и ранили украинского военного, бойцы ВСУ уничтожили восьмерых оккупантов.
Как сообщили в командовании операцией Объединенных сил, противник понес и санитарные потери — были ранены, как минимум, еще восемь боевиков.
Всего за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, а один получил боевое травмирование. На все обстрелы противника бойцы ВСУ давали жесткий ответ и подавляли огонь боевиков.
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