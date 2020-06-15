Происшествия

Били ногой по голове: в сеть попало скандальное видео задержания активиста под судом по делу Стерненко

После сообщений об избиении силовиками участников акции под зданием Шевченковского суда в Киеве, где проходит заседание по избранию меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, в МВД заявили о назначении служебного расследования.

«По фактам применения силы полицейскими во время задержания правонарушителей возле суда в Киеве назначено служебное расследование. Все материалы будут поданы в Государственное бюро расследований», — говорится в сообщении.

Об одном из эпизодов сообщило «Радио Свобода», показав, как несколько правоохранителей избивают лежащего на земле мужчину.

Ось така ситуація pic.twitter.com/GlUvciJ9lF — Радіо Свобода (@radiosvoboda) June 15, 2020

Досталось под судом и народному депутату из «Голоса» Роману Лозинскому, который попытался вступиться за девушку Сергея Стерненко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. На одесского активиста напали в мае 2018 года, он защищался и смертельно ранил одного из нападавших.

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