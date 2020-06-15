Возле суда, где рассматривают дело Стерненко, начались задержания и потасовки (фото, видео)

Происшествия

В понедельник, 15 июня, в Шевченковском райсуде Киева проходит заседание, на котором продолжают избирать меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, которому сообщили о подозрении в убийстве.

Как пишет Стерненко в соцсетях, на заседании выступил прокурор Андрей Радионов, который подтвердил, что он отказывался согласовать подозрение Стерненко, поскольку оно было «несостоятельным, необъективным и составлено предвзято». «Также он подтвердил, что обращался в Совет прокуроров с заявлением о давлении по делу со стороны генпрокурора Венедиктовой и отмечал, что в Офисе генпрокурора «руководство вытирает ноги о Совет прокуроров», — пишет Стерненко в Twitter.

Под зданием, где проходит заседание, собрались люди, поддерживающие Стерненко, а также большое количество правоохранителей.

По информации Романа Синицина, есть уже первые задержания митингующих.

Онлайн-трансляцию ведет «Радио Свобода».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергею Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Фото Виталий Овчаренко.

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