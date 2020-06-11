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Стерненко вручили подозрение: в чем обвиняют активиста
В четверг, 11 июня, бывшему руководителю одесского отделения «Правого сектора» Сергею Стерненко вручили подозрение. Активиста обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Об этом Стерненко сообщил в Facebook.
Учитывая ситуацию, при которой расследование по «делу Стерненко» перешло из юридической плоскости в политико-информационную, в СБУ опубликовали официальное сообщение касательно этого уголовного производства.
Напомним, нападение на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено два года назад. Его избили и ранили ножом. В ответ Стерненко смертельно ранил одного из напавших. Дело о нападении на Стерненко несколько раз передавали из СБУ в органы прокуратуры. Расследование по нему вызвало резонанс в обществе. В мае в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
Во время вручения подозрения активисту к главному управлению СБУ стянули силовиков.
10 июня прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Ивана Кузнецова, который напал на одесского активиста Сергея Стерненко. Прокурор, мотивируя тем, что нападавший погиб от ранений, нанесенных Стерненко, заявил в суде, что производство по нему нужно закрыть.223
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