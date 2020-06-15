Происшествия

Пыталась броситься под поезд: на Житомирщине спасли от жуткой гибели мать с 5-летней дочкой

На Житомищине полицейские спасли от самоубийства 45-летнюю женщину, которая пыталась броситься под поезд вместе с пятилетней дочерью. Напомним, весной в Полтаве ехавшие на вызов патрульные полицейские спасли жизнь мужчине, который уже попал под поезд.

По информации отдела коммуникаций ГУНП в Житомирской области, на этот шаг она решилась из-за разногласий с родственниками.

Сообщение о намерении женщины убить себя и ребенка поступило в полицию 14 июня от ее брата. По его словам, она рассказала ему о конфликте по телефону, после чего перестала отвечать на звонки.

После нескольких часов поисков копы заметили женщину с ребенком на железнодорожных путях. Как только полицейский толкнул их на обочину, через мгновение промчался поезд.

«Уже спустя мы поговорили с женщиной, которая имела явные признаки опьянения. И она не стала отрицать очевидное и подтвердила, что собиралась убить себя и ребенка», — сообщили в полиции.

После того, как мать и ребенка осмотрели врачи, девочку передали родственникам. Скорее всего, социальные службы будут искать для нее новую семью.

В отношении матери полицейские оформили административные материалы сразу по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее украинцев шокировала история жительницы Харьковской области Татьяны Пьяновой, которую задержали посреди улицы обнаженной. В руках у нее был нож и пакет с отрезанной головой собственной дочери. И хотя соседи не верят в виновность задержанной в убийстве, она остается под стражей.

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