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Пыталась броситься под поезд: на Житомирщине спасли от жуткой гибели мать с 5-летней дочкой
На Житомищине полицейские спасли от самоубийства 45-летнюю женщину, которая пыталась броситься под поезд вместе с пятилетней дочерью. Напомним, весной в Полтаве ехавшие на вызов патрульные полицейские спасли жизнь мужчине, который уже попал под поезд.
По информации отдела коммуникаций ГУНП в Житомирской области, на этот шаг она решилась из-за разногласий с родственниками.
Сообщение о намерении женщины убить себя и ребенка поступило в полицию 14 июня от ее брата. По его словам, она рассказала ему о конфликте по телефону, после чего перестала отвечать на звонки.
После нескольких часов поисков копы заметили женщину с ребенком на железнодорожных путях. Как только полицейский толкнул их на обочину, через мгновение промчался поезд.
«Уже спустя мы поговорили с женщиной, которая имела явные признаки опьянения. И она не стала отрицать очевидное и подтвердила, что собиралась убить себя и ребенка», — сообщили в полиции.
После того, как мать и ребенка осмотрели врачи, девочку передали родственникам. Скорее всего, социальные службы будут искать для нее новую семью.
В отношении матери полицейские оформили административные материалы сразу по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, ранее украинцев шокировала история жительницы Харьковской области Татьяны Пьяновой, которую задержали посреди улицы обнаженной. В руках у нее был нож и пакет с отрезанной головой собственной дочери. И хотя соседи не верят в виновность задержанной в убийстве, она остается под стражей.6
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