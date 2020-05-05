Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: выяснилась новая информация о семье ребенка

Происшествия

В Харькове высказали новую версию, о причинах трагедии, финалом которой стало задержание Татьяны П. несшей в пакете отрезанную голову своей 13-летней дочери.

Как сообщает «Город Х», Лариса Семенихина, знакомая Татьяны, рассказала, что в семье женщину и ее дочь гнобили мужчины. Поэтому убийцу девочки, возможно, следует искать среди них.

«Я близко знакома с семьей, дружу с теткой подозреваемой. Это опустившаяся семья алкоголиков-наркоманов. Там мужчины свирепые в родне — пьют, наркотики употребляют, а женщины — жертвы», — говорит Семенихина.

По ее словам, двоюродный брат Татьяны П. в 2004 году под воздействием наркотиков убил отца и бабушку, в 2019 году его выпустили.

«Я думаю, над Таней и дочкой зверски поиздевались свои же мужчины. Хорошо бы следствие разобралось, а не так как всегда. Очень легко повесить все на женщину, можно и не напрягаться. Вы думаете, соседи не боятся говорить на камеру? Их тоже могут найти с отрезанной головой», — предполагает Семенихина.

Как сообщалось ранее, появилась информация о том, что мать убитой девочки часто избивал брат.

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