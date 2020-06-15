Происшествия

Дело о взятке в 6 млн долларов: за экс-менеджера Burisma внесли залог

В понедельник, 15 июня, внесли залог в размере 40,36 млн грн за бывшего топ-менеджера компании Burisma Андрея Кичу, который проходит по делу о «взятке для Холодникого».



О внесении залога hromadske проинформировали в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, где накануне Киче избрали меру пресечения.

«Внесли залог сегодня, 15 июня», — сообщили в ВАКС, но не уточнили, кто именно это сделал.

«В случае внесения залога положить на подозреваемого Кичу следующие обязанности: прибывать к следователю в производстве… по первому вызову; не отлучаться из Киева без разрешения следственного прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места своего жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими лицами по поводу обстоятельств уголовного производства, кроме защитников, следователей, сыщиков, прокуроров, следственного судьи, суда; носить охранительное средство контроля», — говорится в постановлении суда.

Напоминаем, 14 июня ВАКС арестовал Кичу на 60 дней, альтернативой было определено внесение 40,36 млн грн залога.

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