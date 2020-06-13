- 11:54 Переписывали номера купюр всю ночь: Сытник и Холодницкий показали "деньги от Злочевского"
- 11:20 Иран просит, чтобы расшифровку "черных" ящиков сбитого украинского "Боинга" сделала Франция
- 11:16 В Украине назвали единственного боксера, способного победить Усика в супертяжах
- 11:03 Протесты в США: чем провинились "Унесенные ветром" и премия "Оскар"
- 10:54 В Украине новый коронавирусный антирекорд: приняты важные решения
- 10:06 «Заря» — «Динамо»: где смотреть онлайн суперматч 26-го тура чемпионата Украины
- 09:51 В Киеве число заболевших коронавирусом приближается к 4 тысячам: обнародованы новые данные
- 09:50 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:38 Криштиану Роналду отметил возобновление сезона в Италии незабитым пенальти
- 09:27 "Злочевский захотел подарок ко дню рождения": Бутусов рассказал подробности о "взятке для Холодницкого"
- 09:20 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:07 Один из лидеров «Шахтера» рискует пропустить полгода из-за тяжелой травмы
Переписывали номера купюр всю ночь: Сытник и Холодницкий показали "деньги от Злочевского" (видео)
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий на брифинге 13 июня продемонстрировали журналистам 4 увесистых пакета с 6 миллионами долларов.
Их, напомним, накануне изъяли у первого замначальника Налоговой службы столицы Николая Ильяшенко. Деньги предназначались для руководителей САП и НАБУ за закрытие уголовного производства в отношении олигарха Николая Злочевского, а в наблюдательном совете фирмы которого работал сын Джозефа Байдена.
Силовики также подтвердили, что в рамках спецоперации им пришлось пойти на внесение недостоверных сведений в ЕРДР о якобы закрытии дела Злочевского.
После проверки выполнения обязательства Ильяшенко передал деньги и был задержан с еще двумя фигурантами.
Высший антикоррупционный суд примет решение о мере пресечения для задержанных в воскресенье, 14 июня. Двум из них будут просить залог в 100 млн гривен, а еще одному — 50 млн гривен.
Напомним, посредником в передаче 6 миллионов долларов оказался внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. По его словам, его участие в спецоперации было принято директором НАБУ.136
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!