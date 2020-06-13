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Переписывали номера купюр всю ночь: Сытник и Холодницкий показали "деньги от Злочевского" (видео)

11:54 13 июня 2020
На брифинге

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий на брифинге 13 июня продемонстрировали журналистам 4 увесистых пакета с 6 миллионами долларов.

Их, напомним, накануне изъяли у первого замначальника Налоговой службы столицы Николая Ильяшенко. Деньги предназначались для руководителей САП и НАБУ за закрытие уголовного производства в отношении олигарха Николая Злочевского, а в наблюдательном совете фирмы которого работал сын Джозефа Байдена.

Силовики также подтвердили, что в рамках спецоперации им пришлось пойти на внесение недостоверных сведений в ЕРДР о якобы закрытии дела Злочевского.

После проверки выполнения обязательства Ильяшенко передал деньги и был задержан с еще двумя фигурантами.

Высший антикоррупционный суд примет решение о мере пресечения для задержанных в воскресенье, 14 июня. Двум из них будут просить залог в 100 млн гривен, а еще одному — 50 млн гривен.

Напомним, посредником в передаче 6 миллионов долларов оказался внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. По его словам, его участие в спецоперации было принято директором НАБУ.

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