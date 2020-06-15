Взятка Холодницкому: суд арестовал всех фигурантов

Украина

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения всем фигурантам дела о рекордной взятке в 6 млн долларов за закрытие уголовных дел.

Как сообщает в своем Facebook пресс-служба САП, работавший в холдинге Burisma адвокат Андрей Кича арестован на 60 суток. Альтернатива содержанию под стражей — внесение залога в размере 40,36 млн гривен.

Арестованы и другие фигуранты дела. Первому заместителю главы налоговой Киева Николаю Ильяшенко установлен залог размером 84,08 млн гривен, а руководительнице одного из департаментов Государственной фискальной службы Елене Мазуровой — 120,02 млн гривен, так как она является ключевым подозреваемым по этому делу.

Напоминаем, ранее журналист Бутусов сообщил скандальные подробности «взятки для Холодницкого».

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