- 17:18 "Евровидение-2021": организаторы назвали дату и место проведения
- 17:15 В Москве средь бела дня расстреляли полицейских: детали и видео происшествия
- 17:02 Взятка Холодницкому: суд арестовал всех фигурантов
- 16:58 «Кайфую от того, что делаю»: капитан сборной Украины будет играть в России
- 16:57 Пыталась броситься под поезд: на Житомирщине спасли от жуткой гибели мать с 5-летней дочкой
- 16:45 Били ногой по голове: в сеть попало скандальное видео задержания активиста под судом по делу Стерненко
- 16:29 Екатерину Варнаву исключили из «черного списка» СБУ
- 16:20 Адекватный ответ: в сети показали видео ликвидации склада боеприпасов боевиков
- 16:01 Такого не было 140 лет: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд
- 15:59 Умер глава Деснянской РГА Киева Давид Шатиришвили
- 15:58 Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19
- 15:45 Из «вождя революции» сделают болгарина: в селе под Одессой придумали, как «спасти» памятник Ленину
Взятка Холодницкому: суд арестовал всех фигурантов
Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения всем фигурантам дела о рекордной взятке в 6 млн долларов за закрытие уголовных дел.
Как сообщает в своем Facebook пресс-служба САП, работавший в холдинге Burisma адвокат Андрей Кича арестован на 60 суток. Альтернатива содержанию под стражей — внесение залога в размере 40,36 млн гривен.
Арестованы и другие фигуранты дела. Первому заместителю главы налоговой Киева Николаю Ильяшенко установлен залог размером 84,08 млн гривен, а руководительнице одного из департаментов Государственной фискальной службы Елене Мазуровой — 120,02 млн гривен, так как она является ключевым подозреваемым по этому делу.
Напоминаем, ранее журналист Бутусов сообщил скандальные подробности «взятки для Холодницкого».122
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...