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Происшествия

Бросили бочку и избили: двое полицейских пострадали во время протеста под Кабмином

18:28 15 июня 2020
Акция инвесторов

Участники акции протеста инвесторов корпорации «Укрбуд», которая проходила в понедельник под зданием Кабинета Министров, причинили телесные повреждения двум полицейским. Напомним, бывшего главу «Укрбуда» Максима Микитася, в начале июня разрешили взять под стражу с альтернативой выхода под залог в 100 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве, акция проходила мирно, однако затем протестующие решили перекрыть улицу Грушевского и противодействовали полицейским, пытавшимся восстановить движение транспорта.

В частности, одному полицейскому бросили на ногу бочку, а другого — ударили металлической палкой. Им оказали медицинскую помощь.

В свою очередь, правонарушителей задержали и доставили в управление полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 15 июня в Киеве произошли также стычки активистов с правоохранителями у здания Шевченковского районного суда, где слушается дело одесского активиста Сергея Стерненко.

Фото Цензор. Нет

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