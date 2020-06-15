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Бросили бочку и избили: двое полицейских пострадали во время протеста под Кабмином
Участники акции протеста инвесторов корпорации «Укрбуд», которая проходила в понедельник под зданием Кабинета Министров, причинили телесные повреждения двум полицейским. Напомним, бывшего главу «Укрбуда» Максима Микитася, в начале июня разрешили взять под стражу с альтернативой выхода под залог в 100 тысяч гривен.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве, акция проходила мирно, однако затем протестующие решили перекрыть улицу Грушевского и противодействовали полицейским, пытавшимся восстановить движение транспорта.
В частности, одному полицейскому бросили на ногу бочку, а другого — ударили металлической палкой. Им оказали медицинскую помощь.
В свою очередь, правонарушителей задержали и доставили в управление полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 15 июня в Киеве произошли также стычки активистов с правоохранителями у здания Шевченковского районного суда, где слушается дело одесского активиста Сергея Стерненко.
Фото Цензор. Нет
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