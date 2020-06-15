Происшествия

Молодую девушку избили в отделении полиции в Закарпатье: первые детали происшествия (видео)

В Межгорском отделении полиции Ужгорода правоохранители избили девушку. Ранее в Ивано-Франковске наказали полицейских, издевавшихся над подростками.

Об инциденте стало известно после публикации видео с девушкой, которая якобы пострадала от рук сотрудницы Межгорского отделения полиции.

Девушка рассказала, что в пятницу, 13 июня, она с подругами отдыхала на аллее в пгт. Межгорье, где у них произошел инцидент с местными парнями, оскорблявшими девушек. Приехавшая полиция отвезла ее и одного из ребят в участок.

Девушка утверждает, что полицейская допрашивала ее с применением физического насилия — поцарапала ей шею и спину, била коленями в живот, толкала, обзывала ее сиротой.

Потерпевшая заявляет, побои привели к тому, что ей пришлось делать обезболивающие уколы.

В ГУ Нацполиции в Закарпатской области сообщили, что начато служебное расследование.

Как сообщалось ранее, скандал произошел в отделении полиции в Кагарлыке.

246

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter