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Молодую девушку избили в отделении полиции в Закарпатье: первые детали происшествия (видео)
В Межгорском отделении полиции Ужгорода правоохранители избили девушку. Ранее в Ивано-Франковске наказали полицейских, издевавшихся над подростками.
Об инциденте стало известно после публикации видео с девушкой, которая якобы пострадала от рук сотрудницы Межгорского отделения полиции.
Девушка рассказала, что в пятницу, 13 июня, она с подругами отдыхала на аллее в пгт. Межгорье, где у них произошел инцидент с местными парнями, оскорблявшими девушек. Приехавшая полиция отвезла ее и одного из ребят в участок.
Девушка утверждает, что полицейская допрашивала ее с применением физического насилия — поцарапала ей шею и спину, била коленями в живот, толкала, обзывала ее сиротой.
Потерпевшая заявляет, побои привели к тому, что ей пришлось делать обезболивающие уколы.
В ГУ Нацполиции в Закарпатской области сообщили, что начато служебное расследование.
Как сообщалось ранее, скандал произошел в отделении полиции в Кагарлыке.246
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