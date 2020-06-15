Происшествия

Появилась информация о судьбе таинственно исчезнувших во Львове школьниц

Во Львове нашли двух пропавших ночью девочек — 13-летнюю Ирину Лукову и 14-летнюю Викторию Савку. Об этом сообщило управление полиции во Львовской области.

Правоохранители не приводят подробностей, заявляя лишь, что дети в целости и сохранности. С ними работают психологи.

В поисках девочек были задействованы сотрудники Шевченковского отдела полиции. Уголовное производство открыли по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Пропали без вести».

Напомним, ранее под Хмельницким сотни людей всю ночь искали пятилетнюю девочку, а наутро ее тело обнаружили водолазы в местном пруду.

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