26.63 / 26.86 29.73 / 30.20
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Появилась информация о судьбе таинственно исчезнувших во Львове школьниц

20:12 15 июня 2020
Девочки

Во Львове нашли двух пропавших ночью девочек — 13-летнюю Ирину Лукову и 14-летнюю Викторию Савку. Об этом сообщило управление полиции во Львовской области.

Правоохранители не приводят подробностей, заявляя лишь, что дети в целости и сохранности. С ними работают психологи.

В поисках девочек были задействованы сотрудники Шевченковского отдела полиции. Уголовное производство открыли по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Пропали без вести».

Напомним, ранее под Хмельницким сотни людей всю ночь искали пятилетнюю девочку, а наутро ее тело обнаружили водолазы в местном пруду.

242

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Девочки

Появилась информация о судьбе таинственно исчезнувших во Львове школьниц

Набережно-Крещатицкая улица

Подол ушел под воду, а деревья ломались, как спички: на Киев обрушилась непогода (фото, видео)

«Дизель Шоу»

В "Дизель Шоу" резко ответили "Кварталу" на попытку оправдаться за плагиат

Полиция

Молодую девушку избили в отделении полиции в Закарпатье: первые детали происшествия (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер