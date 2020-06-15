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Появилась информация о судьбе таинственно исчезнувших во Львове школьниц
Во Львове нашли двух пропавших ночью девочек — 13-летнюю Ирину Лукову и 14-летнюю Викторию Савку. Об этом сообщило управление полиции во Львовской области.
Правоохранители не приводят подробностей, заявляя лишь, что дети в целости и сохранности. С ними работают психологи.
В поисках девочек были задействованы сотрудники Шевченковского отдела полиции. Уголовное производство открыли по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Пропали без вести».
Напомним, ранее под Хмельницким сотни людей всю ночь искали пятилетнюю девочку, а наутро ее тело обнаружили водолазы в местном пруду.242
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!