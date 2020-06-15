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В Иране нашли оправдание задержке передачи «черных ящиков» сбитого самолета МАУ
Официальный Тегеран нашел новую причину задержки с отправлением в Киев черных ящиков с ошибочно сбитого в небе над Ираном самолета самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Как заявил в понедельник представитель правительства Ирана Али Рабей, материалы не были отправлены в срок из-за пандемии коронавируса и приостановки международных авиарейсов.
«С нашей стороны нам нечего скрывать. Если расшифровать их можно будет в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае их расшифруют во Франции», — заявил он.
В то же время возобновить процесс планируют не только после хотя бы частичного возвращения к нормальной работе международных рейсов, но и по итогам переговоров между Ираном и другими вовлеченными в этот процесс сторонами.
Самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января Иран признал, что самолет был «непреднамеренно» сбит ракетой. Ее выпустили так называемые «Стражи исламской революции».
Напомним, ранее посол Ирана в авиационном агентстве ООН Фархад Парвареш заявил о желании иранской стороны провести расшифровку «черных ящиков» сбитого под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины» с привлечением специалистов французского агентства по расследованию авиационных происшествий BEA.37
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