Мир

В Грузии заявили о задержании россиянина, который планировал убить оскорбившего Путина журналиста

В Тбилиси силовики провели спецоперацию по задержанию 38-летнего гражданина России Васамбека Бокова, готовившего убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния.

По словам генерального директора канала Ники Гварамия, заказчиком убийства выступает лично глава Чечни Рамзан Кадыров, который не смог простить журналисту его скандальные высказывания в адрес российского лидера в эфире телеканала «Рустави-2».

Гварамия заявил, что россиянин был задержан по другой причине. При этом отметил, что информацию о готовящемся покушении грузинским властям якобы предоставили украинские правоохранительные органы. В Службе госбезопасности Грузии данную информацию пока не комментируют.

Напомним, 7 июля 2019 года ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния во время своей авторской программы «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина. В наказание руководство телеканала приняло решение о временном отстранении его от эфира, а в июле 2019 года его уволили с телеканала.

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