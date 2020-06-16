Наука и технологии

Мы во Вселенной не одни: ученые насчитали в Млечном Пути более 30 внеземных цивилизаций

Вопрос о том, есть ли в нашей Вселенной другие разумные формы жизни, пожалуй, волнует человечество не меньше, чем колонизация Марса или полеты на Луну.

Однако получить надежные оценки числа возможных внеземных цивилизаций было очень сложно.

В вот новое исследование, проведенное Ноттингемским университетом и опубликованное в The Astrophysical Journal, использовало новый подход к этой проблеме. Используя предположение, что разумная жизнь формируется на других планетах аналогично тому, как это происходит на Земле, исследователи получили оценку числа разумных активных цивилизаций в нашей собственной галактике — Млечном Пути.

«В нашей Галактике должно быть не менее нескольких десятков активных цивилизаций, если предположить, что для формирования разумной жизни на других планетах требуется 5 миллиардов лет, как на Земле», — считает Кристофер Конселис, ведущий автор исследования.

Профессор Конселис объяснил, что в основу исследования легла идея, которая рассматривает эволюцию в космическом масштабе и предполагает, что жизнь на Земле не уникальна. Этот расчет получил название Астробиологический предел Коперника.

«Классический метод оценки числа разумных цивилизаций основан на предположении ценностей, связанных с жизнью, в результате чего мнения о таких вопросах существенно различаются. Наше новое исследование упрощает эти предположения, используя новые данные, давая нам точную оценку числа цивилизаций в нашей галактике», — отмечает Том Уэстби, соавтор исследования.

Расчеты астрофизиков исходили из предположения, что жизнь на других планетах зарождается и развивается также, как и на Земле. Соответственно, по их данным, для зарождения жизни нужно 4,5−5 млрд лет, а также богатые металлами звезды как, например, наше Солнце. По расчетам исследователей, в галактике Млечный Путь может быть около 36 активных разумных цивилизаций.

Авторы работы отметили, что среднее расстояние до этих цивилизаций составляет около 17 тысяч световых лет, что делает обнаружение и связь с ними чрезвычайно сложными для современных технологий. Кроме того, наша цивилизация может быть и единственной в Млечном Пути, поскольку мы не можем определить время выживания таких цивилизаций как наша и, следовательно, понять, как долго она может просуществовать.

Исследователи указывают, что поиск внеземных разумных цивилизаций дает нам подсказки относительно того, как долго продлится наша собственная цивилизация. Если мы обнаружим, что разумная жизнь — это обычное явление, это покажет, что наша цивилизация может существовать гораздо дольше чем несколько тысяч лет. Если же мы не найдем в нашей галактике активных цивилизаций, то это будет плохим знаком для наших собственных перспектив.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые нашли планету, максимально похожую на Землю.

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