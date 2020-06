NASA выбрало компанию, которая доставит на Луну вездеход VIPER

Наряду с уничтожением космического мусора человечество продолжит развивать и другие проекты, в частности, освоение спутника Земли.

В частности, на днях Космическое ведомство США (NASA) выбрало для доставки на Луну перспективного вездехода Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) компанию Astrobotic.

Аппарат могут высадить на спутник нашей планеты в 2023 году, говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что целью миссии станет поиск водяного льда, который можно будет использовать в рамках будущих пилотируемых полетов. Так, информация о наличии, количестве и местоположении залежей льда на Луне будет передаваться с борта VIPER на Землю. Данные помогут выбрать место посадки и создания лунной базы.

«Миссия VIPER будет искать лед, ресурс, который приближает нас к конечной цели NASA по устойчивому долгосрочному присутствию на Луне», — заявил руководитель научного подразделения NASA Томас Цурбухен. Аппарат будет работать на поверхности южной полярной области.

Всего компания из Питтсбурга получила 195 миллионов долларов. Соревнование стало частью NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), направленной на закупку у различных компаний услуг для доставки полезных нагрузок на поверхность спутника.

Напомним, сейчас США реализуют амбициозную программу «Артемида», цель которой — высадка человека на Луне и (в перспективе) создание там долговременного поселения. Одна из задач космического ведомства на данном этапе — снижение потенциальных затрат и уменьшение рисков.

