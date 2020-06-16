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Украина

Погодные сюрпризы продолжатся: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

7:05 16 июня 2020
На Днепре

Во вторник, 16 июня, практически по всей территории Украины ожидаются грозовые дожди, за исключением Сумской, Харьковской и Луганской областей. Напомним, ранее синоптик предупредила о высокой вероятности локальных шквалов и града.

Снижения температуры воздуха ждать не следует — так, в Киеве, где накануне зафиксировали очередной температурный рекорд, столбики термометров будут колебаться у отметок 26−28 градусов выше нуля. Аналогичной температуры стоит ждать также в Полтавской и Черкасской областях, а на Луганщине и на Харьковщине будет еще теплее — до 31 градуса.

Прогноз погоды на 16 июня

В середине недели дожди прекратятся также на Черниговщине, а в западных регионах напротив — еще больше усилятся. Во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске «похолодает» до 23−25 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 17 июня

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, вплоть до 18 июня температура воздуха в Украине составит 26−28 градусов, а с 21 июня и до конца месяца ожидается повышение температуры до 31−34 градусов тепла.

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