26.91 / 26.98 29.34 / 29.63
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Выяснилась резонансная информация о жестоко избитом полицейскими участнике акции в поддержку Стерненко

7:47 16 июня 2020
Избиение

Мужчиной, которого жестоко избили правоохранители у стен Шевченковского районного суда 15 июня, оказался аспирант исторического факультета Киевского национального университета Александр Кирьяков, защищавший Украину на Донбассе.

Коллеги и студенты возмущены подобным бесчеловечным отношением к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны, называя случившееся выходящими за рамки здравого смысла.

Они напоминают, что полиция еще не очистилась от предыдущих скандалов вокруг преступлений, совершенных бывшими правоохранителями, и констатируют, что «некоторые правоохранители растоптали Конституцию, забыли уроки Революции Достоинства — и то, какой трагедией обернулись насильственные действия их предшественников против демонстрантов в 2013−14 годах».

«Они не хотят видеть настоящих врагов, которые каждый день убивают наших защитников на Восточном фронте», — констатируют на истфаке, выражая надежду на то, что заявление руководителя полиции Киева Андрея Крищенко о начале служебной проверки не обернется банальным очковтирательством.

Напомним, в МВД сообщили о задержании пятерых участников митинга. После стычек у стен суда судьи огласили вердикт Сергею Стерненко — круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. При этом сам активист уверен, что это решение невозможно выполнить и поэтому во вторник будет решаться вопрос о подаче нового или повторного ходатайства о мере пресечения.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Река Онон

В России четыре человека погибли, спасая тонувшую 15-летнюю девочку

Избиение

Выяснилась резонансная информация о жестоко избитом полицейскими участнике акции в поддержку Стерненко

Ухо

Отрезал ухо отдыхающему: под Киевом драка в кафе завершилась диким инцидентом

Михаил Ефремов

Адвокат Ефремова объяснил, почему актер напился перед смертельным ДТП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер