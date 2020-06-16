- 07:48 В России четыре человека погибли, спасая тонувшую 15-летнюю девочку
- 07:47 Выяснилась резонансная информация о жестоко избитом полицейскими участнике акции в поддержку Стерненко
- 07:31 Новые тренды в маникюре: нюд в крапинку и коралл
- 07:05 Погодные сюрпризы продолжатся: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
- 06:30 Минфин вернет деньги за пробное ВНО: куда подавать заявление
- 05:55 Коронавирус продолжает наступление: число инфицированных на Буковине превысило 4 тысячи
- 05:30 Отрезал ухо отдыхающему: под Киевом драка в кафе завершилась диким инцидентом
- 04:27 Поглаживание домашних животных может привести к коронавирусу, — ученые
- 03:24 Мы во Вселенной не одни: ученые насчитали в Млечном Пути более 30 внеземных цивилизаций
- 02:58 Решение пересмотрят: Стерненко заявил о звонке ему главы Шевченковского райсуда
- 02:37 За две недели до "Оскара": церемонию вручения премии BAFTA в 2021 году перенесли
- 01:55 Постепенный рост: в Кабмине рассказали о развитии ситуации в экономике до конца года
Выяснилась резонансная информация о жестоко избитом полицейскими участнике акции в поддержку Стерненко
Мужчиной, которого жестоко избили правоохранители у стен Шевченковского районного суда 15 июня, оказался аспирант исторического факультета Киевского национального университета Александр Кирьяков, защищавший Украину на Донбассе.
Коллеги и студенты возмущены подобным бесчеловечным отношением к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны, называя случившееся выходящими за рамки здравого смысла.
Они напоминают, что полиция еще не очистилась от предыдущих скандалов вокруг преступлений, совершенных бывшими правоохранителями, и констатируют, что «некоторые правоохранители растоптали Конституцию, забыли уроки Революции Достоинства — и то, какой трагедией обернулись насильственные действия их предшественников против демонстрантов в 2013−14 годах».
«Они не хотят видеть настоящих врагов, которые каждый день убивают наших защитников на Восточном фронте», — констатируют на истфаке, выражая надежду на то, что заявление руководителя полиции Киева Андрея Крищенко о начале служебной проверки не обернется банальным очковтирательством.
Напомним, в МВД сообщили о задержании пятерых участников митинга. После стычек у стен суда судьи огласили вердикт Сергею Стерненко — круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. При этом сам активист уверен, что это решение невозможно выполнить и поэтому во вторник будет решаться вопрос о подаче нового или повторного ходатайства о мере пресечения.103
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выяснилась резонансная информация о жестоко избитом полицейскими участнике акции в поддержку Стерненко
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!