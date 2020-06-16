Происшествия

Мужчиной, которого жестоко избили правоохранители у стен Шевченковского районного суда 15 июня, оказался аспирант исторического факультета Киевского национального университета Александр Кирьяков, защищавший Украину на Донбассе.

Коллеги и студенты возмущены подобным бесчеловечным отношением к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны, называя случившееся выходящими за рамки здравого смысла.

Они напоминают, что полиция еще не очистилась от предыдущих скандалов вокруг преступлений, совершенных бывшими правоохранителями, и констатируют, что «некоторые правоохранители растоптали Конституцию, забыли уроки Революции Достоинства — и то, какой трагедией обернулись насильственные действия их предшественников против демонстрантов в 2013−14 годах».

«Они не хотят видеть настоящих врагов, которые каждый день убивают наших защитников на Восточном фронте», — констатируют на истфаке, выражая надежду на то, что заявление руководителя полиции Киева Андрея Крищенко о начале служебной проверки не обернется банальным очковтирательством.

Напомним, в МВД сообщили о задержании пятерых участников митинга. После стычек у стен суда судьи огласили вердикт Сергею Стерненко — круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. При этом сам активист уверен, что это решение невозможно выполнить и поэтому во вторник будет решаться вопрос о подаче нового или повторного ходатайства о мере пресечения.

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