В России четыре человека погибли, спасая тонувшую 15-летнюю девочку

Мир

В России, на реке Онон в Ононском районе Забайкальского края, четверо взрослых погибли, спасая тонувшую 15-летнюю девочку. Трагедия произошла во время отдыха компании родственников около села Нижний Цасучей. Подросток отправился купаться и попал в водоворот. На помощь бросились взрослые — в том числе и три рыбака, которые удили рыбу неподалеку.

Девочку удалось спасти. Она находится в больнице в удовлетворительном состоянии. В ходе ее спасения утонули 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет. На данный момент тело женщины не найдено, тела других погибших направлены на судмедэкспертизу.

Как сообщает издание Чита.ру, в МЧС предполагают, что утонувшие были пьяны. Они распивали спиртные напитки в несанкционированном для купания месте.



Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве утонул ребенок: опубликовано видео с популярного столичного пляжа.

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