Стало известно, где «Шахтер» проведет матч Лиги Европы с «Вольфсбургом» (фото)

Спорт

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение доиграть Лигу Европы в формате мини-турнира. Как сообщает Sky Sport Italia, начиная с четвертьфинала, все стадии будут состоять из одного матча, как и 1/8 финала, где соперники не успели провести первый матч («Интер» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья»).

Что же касается ответных поединков данной стадии, то они пройдут, как и планировалось, на полях команд, которые первый матч проводили в гостях. Таким образом, донецкий «Шахтер», обыграв на выезде немецкий «Вольфсбург» со счетом 2:1, примет соперника в Харькове.

В первом матче в Германии "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" - 2:1

Отметим, что мини-турнир планируют провести с 10 по 21 августа в Германии. Поединки примут четыре города — Дюссельдорф, Дуйсбург, Гельзенкирхен и Кельн, в котором также пройдет решающий матч. Официально о своем решении футбольные функционеры объявят на заседании исполкома, которое состоится в среду, 17 июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из лидеров «Шахтера» бразилец Исмаили пропустит полгода из-за тяжелой травмы колена.

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