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Молния оставила семью без крыши над головой и серьезно травмировала женщину под Кропивницким (фото)
На Кировоградщине семья с двумя детьми стала жертвой непогоды — в их дом посреди ночи попала молния. Удар был такой силы, что в старом доме сорвало крышу и разрушило стены.
Дети, которые находились дома с матерью, чудом не пострадали. А вот 28-летняя женщина получила серьезную травму глаза, ее госпитализировали и прооперировали.
По ее словам, в момент удара молнии она взяла в руки телефон, а перед этим закрыла все окна и двери, а электроприборы — выключила. В местном предприятии электросетей считают, что молнию притянул сигнал мобильного телефона.
Теперь Анжела совсем не видит левым глазом — у нее повреждена сетчатка. Медики надеются, что зрение может восстановиться хотя бы наполовину.
Восстановить дом теперь вряд ли удастся, поэтому семью временно приютили родственники, а волонтеры начали сбор средств для помощи пострадавшим.
Напомним, в июне в Карпатах от удара молнии погиб 26-летний турист из Львова, а в мае молния убила 15-летнего подростка в Николаевской области.
Фото местного издания Злотопіль390
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