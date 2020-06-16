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Происшествия

Молния оставила семью без крыши над головой и серьезно травмировала женщину под Кропивницким (фото)

8:37 16 июня 2020
Молния оставила семью без крыши над головой и серьезно травмировала женщину под Кропивницким (фото)

На Кировоградщине семья с двумя детьми стала жертвой непогоды — в их дом посреди ночи попала молния. Удар был такой силы, что в старом доме сорвало крышу и разрушило стены.

Пострадавший дом

Дети, которые находились дома с матерью, чудом не пострадали. А вот 28-летняя женщина получила серьезную травму глаза, ее госпитализировали и прооперировали.

По ее словам, в момент удара молнии она взяла в руки телефон, а перед этим закрыла все окна и двери, а электроприборы — выключила. В местном предприятии электросетей считают, что молнию притянул сигнал мобильного телефона.

Теперь Анжела совсем не видит левым глазом — у нее повреждена сетчатка. Медики надеются, что зрение может восстановиться хотя бы наполовину.

Восстановить дом теперь вряд ли удастся, поэтому семью временно приютили родственники, а волонтеры начали сбор средств для помощи пострадавшим.

Напомним, в июне в Карпатах от удара молнии погиб 26-летний турист из Львова, а в мае молния убила 15-летнего подростка в Николаевской области.

Фото местного издания Злотопіль

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