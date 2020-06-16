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Мир

В Китае открыли "горизонтальный небоскреб" (фото, видео)

9:11 16 июня 2020
Горизонтальный небоскреб

В китайском городе Чунцин открылся для посетителей самый высокий в мире «горизонтальный небоскреб» Crystal. Он напоминает огромную трубу, которая держится на четырех башнях-опорах. Crystal расположен на высоте 250 метров. На скоростном лифте туда можно подняться менее, чем за минуту. Длина сооружения — 300 метров, а вес — 12 тысяч тонн.

Дизайн комплекса небоскребов Raffles City Chongqing, постройка которого заняла семь лет и обошлась в 3,8 миллиарда долларов, разработал знаменитый израильский и американский архитектор Моше Сафди.

Как сообщает CNN, внутри «горизонтального небоскреба» находится выставочный павильон, который посвящен будущей колонизации Марса, а также обзорная площадка со стеклянным полом. Причем это аттракцион не для слабонервных. Планируется открыть здесь также зимний сад и частный клуб с бассейнами, ресторанами и барами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Вьетнаме открыли первый в мире отель, покрытый золотом внутри и снаружи.

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