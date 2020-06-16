Во Франции проходят массовые беспорядки с участием чеченцев (видео)

Мир

Во французском городе Дижон вспыхнули массовые беспорядки с участием представителей чеченской диспоры. Как сообщает BBC, для предотвращения насилия со стороны чеченской общины в город были дополнительно направлены 37 членов спецподразделения полиции и 110 сотрудников правоохранительных органов из других регионов страны.

Как сообщается, более 150 молодых людей чеченской национальности решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца бандой местных наркоторговцев, которую в основном составляют выходцы из бывших французских колоний в Северной Африке.

В минувшую субботу, 13 июня, толпа разгромила местную кальянную «Черная жемчужина», подконтрольную выходцам из Марокко и Алжира. В драке и в столкновения с подоспевшей полицией пострадали не менее 11 человек.

Беспорядки не утихают. В Дижон прибывают чеченцы из других городов Франции и даже из-за рубежа — из Бельгии и Германии.

Местные жители, которым власти посоветовали не покидать свои дома без особой необходимости, напуганы происходящим.

Между тем во Франции, а также в других европейских странах и США, сейчас проводятся масштабные уличные акции протеста против расизма.

141

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter