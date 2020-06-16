Дело Гандзюк: СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера

Украина

Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который на днях обратился в кардиодиспансер и был помещен в реанимационное отделение, задержали сотрудники СБУ.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, Мангера, подозреваемого в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, задержали в 7 утра во вторник, 16 июня.

«Правоохранители доставляют его в Печерский райсуд Киева, где судья будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога», — говорится в сообщении.

Владислава Мангера задержали по решению следственного судьи Печерского райсуда. В Офисе генпрокурона напоминают, что решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попытки незаконного влияния подозреваемого на свидетелей — речь шла об угрозам им и их семьям.

«Действующий мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений», — отметили в Офисе генпрокурора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владислав Мангер заявил полицейским, пришедшим в больницу, что он физически не способен прибыть на судебное заседание, а его адвокат — что глава Херсонского облсовета «станет транспортабельным через неделю».

Фото со странички Владислава Мангера в соцсетях.



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