- 09:53 Дело Гандзюк: СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера
- 09:48 «Очень плохо себя чувствует»: адвокат рассказал о состоянии Ефремова после смертельного ДТП
- 09:41 Во Франции проходят массовые беспорядки с участием чеченцев
- 09:39 "Изнасилования были системной практикой": против полицейских из Кагарлыка открыли новые дела
- 09:33 Возобновлена работа рельсового автобуса Киев — Борисполь (расписание)
- 09:32 Аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы: названа причина
- 09:15 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:11 В Китае открыли "горизонтальный небоскреб"
- 09:09 Сбежал из ОРДО? Стало известно о повторном задержании участника обмена пленными
- 09:08 На Черкасщине задержали подозреваемого в убийстве известного коллекционера
- 08:54 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:37 Молния оставила семью без крыши над головой и серьезно травмировала женщину под Кропивницким
Дело Гандзюк: СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера
Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который на днях обратился в кардиодиспансер и был помещен в реанимационное отделение, задержали сотрудники СБУ.
Как сообщают в Офисе генпрокурора, Мангера, подозреваемого в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, задержали в 7 утра во вторник, 16 июня.
«Правоохранители доставляют его в Печерский райсуд Киева, где судья будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога», — говорится в сообщении.
Владислава Мангера задержали по решению следственного судьи Печерского райсуда. В Офисе генпрокурона напоминают, что решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попытки незаконного влияния подозреваемого на свидетелей — речь шла об угрозам им и их семьям.
«Действующий мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений», — отметили в Офисе генпрокурора.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владислав Мангер заявил полицейским, пришедшим в больницу, что он физически не способен прибыть на судебное заседание, а его адвокат — что глава Херсонского облсовета «станет транспортабельным через неделю».
Фото со странички Владислава Мангера в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Не надейтесь, что вас успеют спасти»: украинский врач показал, что творится в реанимации инфекционной больницы
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».