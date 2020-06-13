Украина

"Дело Гандзюк": активисты заподозрили, что Мангера "спрятали" в реанимации

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, оказался в больнице.

Его машину заметили у Херсонского областного кардиологического диспансера, сообщают активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?»

«Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Мангера для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк по Владислава Мангера и Алексея Левина.

Советника мэра Херсона и городскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года. Женщина получила сильные ожоги и спустя несколько месяцев скончалась в больнице.

По делу Гандзюк уже осуждены пять человек: организатор и четверо его соучастников. Приговоры варьировались от трех до 6,5 лет лишения свободы.

Под стражей находится еще один подозреваемый в организации нападения на Гандзюк — Алексей Левин (Москаленко), которого экстрадировали из Болгарии.

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