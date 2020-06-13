26.57 / 26.79 29.77 / 30.22
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Дело Гандзюк": активисты заподозрили, что Мангера "спрятали" в реанимации

21:18 13 июня 2020
Мангер

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, оказался в больнице.

Его машину заметили у Херсонского областного кардиологического диспансера, сообщают активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?»

«Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Мангера для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк по Владислава Мангера и Алексея Левина.

Советника мэра Херсона и городскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года. Женщина получила сильные ожоги и спустя несколько месяцев скончалась в больнице.
По делу Гандзюк уже осуждены пять человек: организатор и четверо его соучастников. Приговоры варьировались от трех до 6,5 лет лишения свободы.

Под стражей находится еще один подозреваемый в организации нападения на Гандзюк — Алексей Левин (Москаленко), которого экстрадировали из Болгарии.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дождь

На Украину надвигается циклон Octavia: дожди накроют всю страну

Андрей Тегерешвили

На Черкасщине известного коллекционера убили в его доме-музее, который потом подожгли (фото)

смерч

По оккупированной Макеевке "прогулялся" смерч: впечатляющее видео

смытый асфальт

"Реконструкция смыта дождем": в Днепре ушла под воду улица, отремонтированная за 100 миллионов (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер