Деньги

Пошлины за услуги нотариуса в Украине хотят увеличить в сотни раз

В Раде подготовлен законопроект № 3236−1 о значительном увеличении ставок государственной пошлины за нотариальные действия, совершаемые государственными нотариальными конторами и исполнительными комитетами местных советов. Напомним, в настоящее время в Раде готовят изменения в Конституцию в рамках продолжения административной реформы.

Так, пошлина за оформление завещаний вырастет в 300 раз — с 0,05 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан; поручений на право пользования и распоряжения имуществом, кроме транспортных средств, — в 150 — 300 раз (с 0,03 до 10 минимумов); на право распоряжения транспортными средствами — в 50−100 раз (с 0,1 до 10 минимумов); верификация копий документов и выписок из них — в 100 раз (с 0,01 до 1 минимумов за каждую страницу); подлинности подписи на документах — в 500 раз (с 0,02 до 10 минимумов за каждый документ).

Кроме того, за передачу заявлений граждан, государственных учреждений, предприятий и организаций другим гражданам, предприятиям и организациям госпошлина увеличивается в 17 раз — с 0,03 до 0,5 минимумов, а за выдачу дубликатов нотариально заверенных документов — в 167 раз (с 0,03 до 5 минимумов).

Автором законопроекта является глава профильного комитета Рады Даниил Гетьманцев. Он назвал целью повышения пошлин наполнение доходов местных бюджетов, куда поступает государственная пошлина. Тем не менее главное юридическое управление парламента сомневается в том, что подобная цель может быть оправдана.

Справочно: размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан до сих пор составляет 17 гривен.

Напомним, накануне в Раде зарегистрировали законопроект «Об эффективном управлении имущественными правами правовладельцев в сфере авторского права и (или) смежных прав», которым предлагают ввести новый сбор вознаграждения за авторский контент с импортеров.

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