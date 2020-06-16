Мир

Коронавирусу хватило недели, чтобы заразить еще миллион человек

Ночью 16 июня число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек. Как принято говорить в подобных случаях, преодолена очередная психологическая отметка. Статистика показывает, что скорость распространения COVID-19 по планете растет. Совсем недавно — 7 июня — сообщалось о том, что число инфицированных достигло 7 миллионов. Прошло всего восемь суток, и вирусом заразился еще миллион человек!

По состоянию на утро 16 июня выявлено уже 8 миллионов 120 тысяч 87 случаев заражения коронавирусом. Скончались 439 тысяч 228 больных. Выздоровели 4 миллиона 232 тысячи 356 пациентов. Эти случаи считаются завершенными. Уровень смертности снизился до 9%.

Активными или незавершенными остаются 3 миллиона 448 тысяч 503 случая. Причем в тяжелом или критическом состоянии находятся 54 тысячи 568 больных (2%).

Уже в 16 странах мира число инфицированных превышает 100 тысяч человек. Абсолютным лидером остаются США (население 331 миллион человек) — 2 миллиона 182 тысячи 950 случаев заражения. Скончались 118 тысяч 283 больных. Выздоровели 889 тысяч 866 пациентов. Активными остаются 1 миллион 174 тысячи 800 случаев. В критическом состоянии находятся 16 тысяч 716 больных. Проведено 25 миллионов 259 тысяч тестов.

В понедельник, 15 июня, президент США Дональд Трамп, раздраженно комментируя эту статистику, объяснил такое большое количество инфицированных тем, что в его стране тестирование проводится массово. «Если мы перестанем делать так много тестов, то число новых заражений тут же резко уменьшится!» — заявил Трамп.

Бразилия (население 212,5 миллиона человек) занимает второе место. Здесь выявлено 891 тысяча 556 инфицированных. Скончались 44 тысячи 118 больных. Выздоровели 464 тысячи 774 пациента. Активными остаются 382 тысячи 664 случая. В критическом состоянии находятся 4 тысячи 196 больных. Проведено 1 миллион 628 тысяч тестов.

Россия (население 146 миллионов человек) на третьем месте. Выявлено 545 тысяч 458 инфицированных. Скончались 7 284 больных. Выздоровели 294 тысячи 306 пациентов. Активными остаются 243 тысяч 868 случаев. В критическом состоянии находятся 2 300 больных. Проведено 15 миллионов 300 тысяч тестов.

На четвертое место вышла Индия (население 1 миллиард 380 миллионов человек). Здесь выявлено 343 тысячи 90 инфицированных. Скончались 9 915 больных. Выздоровели 180 тысяч 320 пациентов. Активными остаются 152 тысячи 856 случаев. В критическом состоянии находятся 8 944 больных. Проведено 5 миллионов 921 тысяча тестов.

Великобритания (население 67,9 миллиона человек) занимает пятое место в мире и лидирует в Западной Европе. Выявлено 296 тысяч 857 инфицированных. Скончались 41 тысяча 736 больных. Британские власти не предоставляют данных по выздоровевшим и активным случаям. В критическом состоянии находятся 392 пациента. Проведено 6 миллионов 866 тестов.

В этот список 16 стран входят также Испания (население 46,8 миллиона человек, выявлено 291 тысяча 189 зараженных), Италия (население 60,5 миллиона человек, выявлено 237 тысяч 290 зараженных), Перу (население 33 миллиона человек, выявлено 232 тысячи 992 зараженных), Иран (население 83,9 миллиона человек, выявлено 189 тысяч 876 зараженных), Германия (население 83,8 миллиона человек, выявлено 188 тысяч 44 зараженных), Турция (население 84,3 миллиона человек, выявлено 179 тысяч 830 зараженных), Чили (население 19,1 миллиона человек, выявлено 179 тысяч 436 зараженных), Франция (население 65,3 миллиона человек, выявлено 157 тысяч 372 зараженных), Мексика (население 128,9 миллиона человек, выявлено 150 тысяч 264 зараженных), Пакистан (население 220,1 миллиона человек, выявлено 148 тысяч 920 зараженных), Саудовская Аравия (население 34,8 миллиона человек, выявлено 132 тысячи 48 зараженных).

Очевидно, что список скоро пополнится еще одной страной. Это Канада. Ее население составляет 37,7 миллиона человек. Выявлено 99 тысяч 147 инфицированных.

Среди бывших советских республик безусловным лидером по всем показателям является Россия. Второе место занимает Беларусь (население 9,5 миллиона человек). Инфицировано 54 тысячи 680 человек (23-е место в мире). Скончались 312 больных (официальные данные). Выздоровели 30 тысяч 420 пациентов. Активными остаются 23 тысячи 948 случаев. В критическом состоянии находятся 92 больных. Проведено 734 тысячи тестов.

Украина (население 43,7 миллиона человек) находится на третьем месте. Выявлено 32 тысячи 476 инфицированных (35-е место в мире).

Далее следуют Армения (население 3 миллиона человек, выявлено 17 тысяч 489 зараженных), Казахстан (население 18,8 миллиона человек, выявлено 15 тысяч 192 зараженных), Молдова (население 4 миллиона человек, выявлено 11 тысяч 879 зараженных), Азербайджан (население 10,1 миллиона человек, выявлено 10 тысяч 324 зараженных), Узбекистан (население 33,4 миллиона человек, выявлено 5 293 зараженных), Таджикистан (население 9,5 миллиона человек, выявлено 5 97 зараженных), Киргизия (население 6,5 миллиона человек, выявлено 2 472 зараженных), Эстония (население 1,3 миллиона человек, выявлено 1 974 зараженных), Литва (население 2,7 миллиона человек, выявлено 1 773 зараженных), Латвия (население 1,9 миллиона человек, выявлено 1 098 зараженных), Грузия (население 4 миллиона человек, выявлено 879 зараженных).

Туркмения по-прежнему утверждает, что на ее территории не выявлено ни одного случая заражения новым коронавирусом.

В Европе выявлено 2 миллиона 221 тысяча инфицированных, в Северной Америке — 2 миллиона 512 тысяч, в Азии — 1 миллион 660 тысяч, в Южной Америке — 892 тысячи, в Африке — 254 тысячи, в Океании — 9 тысяч.

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