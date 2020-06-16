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В сети показали, как выглядели бы члены британской королевской семьи, если бы сменили пол (фото)
На фоне скандала, разгоревшегося вокруг автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которую обвинили в трансфобии, в сети решили показать, как выглядели бы члены британской королевской семьи, если бы они сменили пол.
В посвященном покойной принцессе Диане Instagram-аккаунте @dianafanatic поместили фотографии королевы Елизаветы II и ее родственников в их настоящем и измененном с помощью приложения FaceApp виде. Фанаты пришли в восторг и от души повеселились. Многие сочли, что Кейт Миддлтон в образе мужчины выглядит даже еще привлекательнее, из принца Уильяма получилась очень милая девушка, а принцу Гарри предложили сменить имя на Харли.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», с помощью FaceApp показали, как будут выглядеть Меган Маркл и Кейт Миддлтон в старости.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».