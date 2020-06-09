Дэниел Рэдклифф извинился перед фанатами «Гарри Поттера» за слова Джоан Роулинг о трансгендерах

Шоу-бизнес

Британский актер Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера в экранизациях популярных книг Джоан Роулинг, отреагировал на слова писательницы о трансгендерах. Ранее Роулинг у себя на странице в соцсети Twitter прокомментировала заголовок статьи на Devex.com — «Мнение: создаем более справедливый мир после пандемии COVID-19 для людей, которые менструируют».

«Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жойнщины? Жанщны? Жуншии?», — примерно так можно перевести пост, который оставила Джоан.

После этого писательницу, уже не в первый раз, обвинили в трансфобии. Рэдклифф решил высказаться на эту тему. Его заявление появилось на сайте организации The Trevor Project, которая занимается поддержкой представителей ЛГБТ-сообщества.

«Я понимаю, что некоторые СМИ захотят изобразить это как полемику между мной и Дж. К. Роулинг, но речь не об этом, да это в данный момент и не важно. Хотя Джо, безусловно, имеет прямое отношение к тому, какое направление получил мой жизненный путь, но как человек, который имеет честь работать с The Trevor Project и продолжает на протяжении последних десяти лет поддерживать организацию — да и просто как человек, — я считаю своей обязанностью высказаться. Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, которые имеют гораздо больше знаний по этому вопросу, чем Джо или я», — написал он, напомнив, что трансгендерам постоянно приходится сталкиваться с дискриминацией.

30-летний Дэниел также счел нужным извиниться за слова Роулинг перед фанатами Гарри Поттера, отметив, что их «опыт чтения этих книг мог быть запятнан».

«Я глубоко сожалею о боли, которую эти комментарии причиняли вам. Я очень надеюсь, что вы не потеряете то, что действительно ценно для вас в этих историях», — написал он, отметив, что эти произведения учат, что любовь — это самая сильная сила во Вселенной, способная преодолеть что угодно.

Впрочем, далеко не всех фанатов впечатлила речь Рэдклиффа, которого книги Роулинг сделали знаменитым. Многие писали в соцсетях, что актер может не быть согласным с писательницей, но не имеет права извиняться от ее имени. И что она может иметь свое собственное мнение, которое также следует уважать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джоан Роулинг публикует в сети новую сказку для детей — и она не о Гарри Поттере.

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