26.51 / 26.72 29.62 / 30.11
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф извинился перед фанатами «Гарри Поттера» за слова Джоан Роулинг о трансгендерах

17:03 9 июня 2020
Дэниел Рэдклифф и Джоан Роулинг

Британский актер Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера в экранизациях популярных книг Джоан Роулинг, отреагировал на слова писательницы о трансгендерах. Ранее Роулинг у себя на странице в соцсети Twitter прокомментировала заголовок статьи на Devex.com — «Мнение: создаем более справедливый мир после пандемии COVID-19 для людей, которые менструируют».

«Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жойнщины? Жанщны? Жуншии?», — примерно так можно перевести пост, который оставила Джоан.

После этого писательницу, уже не в первый раз, обвинили в трансфобии. Рэдклифф решил высказаться на эту тему. Его заявление появилось на сайте организации The Trevor Project, которая занимается поддержкой представителей ЛГБТ-сообщества.

«Я понимаю, что некоторые СМИ захотят изобразить это как полемику между мной и Дж. К. Роулинг, но речь не об этом, да это в данный момент и не важно. Хотя Джо, безусловно, имеет прямое отношение к тому, какое направление получил мой жизненный путь, но как человек, который имеет честь работать с The Trevor Project и продолжает на протяжении последних десяти лет поддерживать организацию — да и просто как человек, — я считаю своей обязанностью высказаться. Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, которые имеют гораздо больше знаний по этому вопросу, чем Джо или я», — написал он, напомнив, что трансгендерам постоянно приходится сталкиваться с дискриминацией.

30-летний Дэниел также счел нужным извиниться за слова Роулинг перед фанатами Гарри Поттера, отметив, что их «опыт чтения этих книг мог быть запятнан».

«Я глубоко сожалею о боли, которую эти комментарии причиняли вам. Я очень надеюсь, что вы не потеряете то, что действительно ценно для вас в этих историях», — написал он, отметив, что эти произведения учат, что любовь — это самая сильная сила во Вселенной, способная преодолеть что угодно.

Впрочем, далеко не всех фанатов впечатлила речь Рэдклиффа, которого книги Роулинг сделали знаменитым. Многие писали в соцсетях, что актер может не быть согласным с писательницей, но не имеет права извиняться от ее имени. И что она может иметь свое собственное мнение, которое также следует уважать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джоан Роулинг публикует в сети новую сказку для детей — и она не о Гарри Поттере.

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

Не только алкоголь: в крови Михаила Ефремова обнаружили наркотики

Флаг РФ

На Донбассе боевики начали охоту на «вандалов», надругавшихся над российским флагом

Илие Настасе с женой Иоаной Симион

Скандальный чемпион Уимблдона женился пятый раз: невеста моложе жениха на 30 лет (фото)

Дерево

На территории университета в Киеве на людей рухнуло дерево: фото и первые подробности ЧП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер