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Украина

Закон о референдуме и защита заробитчан: онлайн-трансляция заседания Рады 16 июня

10:47 16 июня 2020
Пленарное заседание

Во вторник, 16 июня, Рада намерена внести в повестку дня и приступить к рассмотрению президентского законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом свидетельствует повестка дня пленарного заседания.

Также депутаты хотят проголосовать за проект закона о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу, за господдержку сферы культуры и креативных индустрий во время пандемии, продлить действие антикоронавирусного законодательства и запретить начислять штрафные санкции по кредитам в период действия карантина.

Напомним, накануне в парламенте зарегистрировали скандальный законопроект о резком повышении ставок государственной пошлины за нотариальные действия.

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