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Гламур

Как статуэтка: известная телеведущая похвасталась свадебными нарядами (фото)

11:02 16 июня 2020
Виктория Маремуха

Известная телеведущая Виктория Маремуха (Вики Маре) рассказала о подготовке к свадьбе с возлюбленным французом Луи, с которым встречается уже три года. Из-за карантина формат мероприятия пришлось существенно изменить и перенести даты. Но влюбленные не расстраиваются. Вика говорит, что теперь у них появилось больше времени на подготовку идеальной свадьбы.

«Мы с Луи думали просто расписаться, позвать родителей, близких друзей и выпить игристого. Но карантин испортил все планы, и наши французы пока не могут прилететь. Однако, мы в этом нашли огромный плюс — у нас есть куча времени, чтобы подсобрать деньжат и спланировать свадьбу нашей мечты», — написала ведущая рубрики «Эксклюзив» в «Ранку з Україною» Виктория Маре в Instagram.

Первым делом Вика отправилась в свадебные салоны подбирать наряд невесты. Финалистка шоу «Супермодель по-украински» остановила свой выбор на украинском производителе и показала три варианта. Поскольку сама еще не определилась, просит подписчиков помочь ей.

Также ведущая канала «Украина» призналась, что ей не терпится показать наряд Луи, но верит в примету, что жених не должен видеть невесту в платье до свадьбы. «Хорошо, что его нет в соцсетях», — считает Вика.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что свадьбу на карантине сыграли «Холостяк» Никита Добрынин и Дарья Квиткова.

Также расписались Виктор Павлик и Екатерина Репяхова, свадьбу они планируют сыграть после карантина.

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