Последний путь Гитлера: как в СССР 25 лет прятали тело фюрера

Мир

В этом году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. До сих пор остаются нераскрытыми многие тайны этого трагического периода в истории человечества. Многие страницы были умышленно переписаны в угоду Сталину и советской пропаганде.

Одной из таких тайн до недавнего времени оставалась смерть Адольфа Гитлера. Периодически возникали конспирологические теории о том, что фюрер бежал из Берлина и долгие годы скрывался в Южной Америке, предположительно, в Аргентине. Однако есть множество неопровержимых доказательств того, что Гитлер совершил самоубийство.

Вот только каким способом, оставалось неясно. В СССР было принято считать, что фюрер трусливо принял яд. Ради распространения этой версии тело Гитлера, а вернее, то, что от него осталось, несколько раз выкапывали и хоронили снова, но уже в другом месте.

Оложка книги "Гитлер. Путеводитель"

Эту жутковатую одиссею останков фюрера впервые детально восстановил и описал историк Гаральд Занднер в своей книге «Гитлер. Путеводитель», которая вышла в мае в Германии. В сжатой форме ее содержание передал немецкий журнал Focus 27 мая. Сегодня «ФАКТЫ» предлагают полный перевод этой статьи.

«После самоубийства Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года началась долгая одиссея его останков, которая завершилась лишь 25 лет спустя. Их хоронили и выкапывали снова десять раз.

Частью великих планов Адольфа Гитлера на будущее после его собственной смерти было и представление о том, что должно произойти с его останками. А так как скромность не была одним из достоинств фюрера, планы у него были грандиозные: он желал обрести вечный покой в зале длиной 1 500 метров и высотой 355 метров. Этот гигантский монумент должен был быть построен в Линце, городе, где прошла юность Гитлера. В центре склепа должен был стоять золотой гроб, чтобы благодарные потомки помнили о величии Гитлера".

Но все случилось совершенно иначе. Вопреки планам Вторая мировая войны, развязанная Гитлером, завершилась не триумфальной победой Германии и воцарением ее правления над всем миром, а тотальным поражением. А для самого фюрера вместо великолепных государственных похорон — сожжением трупа во дворе рейхсканцелярии. И вместо золотого гроба обугленные останки десятилетиями лежали в ящике для боеприпасов.

Но и это не все. Суждено было пройти 25 годам, прежде чем невероятное путешествие Гитлера после его смерти завершилось. В этих скитаниях было десять остановок, где останки Гитлера хоронили, а затем снова откапывали. Все это описал в своей книге «Гитлер. Путеводитель» историк Гаральд Занднер.

На протяжении многих лет он исследовал историю смерти Гитлера и его захоронений день за днем, час за часом. И он точно установил все десять «остановок» фюрера в период между 1945 и 1970 годами. Вот их список.

Остановка первая:

В жилой комнате в бункере под берлинской рейхсканцелярией Гитлер вместе со своей женой Евой, урожденной Браун, ставшей его законной супругой лишь несколькими часами ранее, совершил самоубийство. Гитлер выстрелил себе из пистолета в голову, Ева отравилась. В 15:50 камердинер Гитлера Хайнц Линге, шеф криминальной полиции Петер Хегль, гауптштурмфюрер СС Линдлофф и оберштурмфюрер СС Ганс Райзер вынести их тела наверх в сад рейхсканцелярии.

Наверху оба тела были облиты бензином и подожжены — у самого входа в сад, как распорядился сам Гитлер. Они горели с 16:00 до 18:20. По словам роттенфюрера СС Германна Карнау, «мясо двигалось вверх и вниз».

Около 18:30 обугленные, но не полностью сгоревшие тела положили на деревянные доски и закопали на глубине примерно 90 см в воронке, образовавшейся от разрыва бомбы, в саду рейхсканцелярии. Советский лидер Сталин разочарован тем, что не смог заполучить Гитлера живым. Когда ему сообщили о самоубийстве, Сталин произнес: «Он все же сделал это, подонок».

Остановка вторая, пятница, 4 мая 1945 года:

Бойцы 3-й ударной армии, в том числе Иван Чураков, находят в воронке от бомбы два сгоревших до неузнаваемости трупа. Они не подозревают, что это Адольф и Ева Гитлер. Трупы заворачивают в одеяла и закапывают на том же месте.

Остановка третья, 5 мая 1945 года:

Ранним утром советские солдаты Дерябин и Цибочкин, а также командир 79-го батальона Иван Клименко снова откапывают тела, кладут завернутые в одеяла останки в ящик для боеприпасов и перевозят их в советский 496-й полевой госпиталь. Он находился примерно в 20 км, на территории больницы Берлин-Бух на улице Вильтбергштрассе, 110. Сейчас там расположен Институт патологоанатомии.

Сюда также доставляют еще восемь тел, которые с этого момента будут сопровождать останки четы Гитлер: это трупы министра пропаганды Йозефа Геббельса, его жены Магды и их шестерых детей. Геббельс и его супруга покончили с собой спустя день после самоубийства Гитлера. Магда перед этим отравила детей.

8 мая судебно-медицинский эксперт Фауст Шкаравский, служивший на 1-м Белорусском фронте, и доктор Николай Краевский, главный патологоанатом Красной Армии, произвели вскрытие тел. Позднее в качестве консультанта был привлечен и доктор Михаил Арнаудов, бывший ассистент профессора Фердинанда Зауэрбруха. Челюсть Гитлера извлекается и отправляется в Москву. «Советская экспертиза содержит намеренную ложь. Так было положено начало легенде о том, что Гитлер трусливо отравился, а не героически застрелился», — подчеркивает Занднер.

У медиков нет сомнений в подлинности останков, особенно после того, как два ассистента бывшего дантиста Гитлера подтверждают, что это зубы фюрера. В сопроводительном письме, направленном в Москву, указывается, что останки «захоронены в районе города Бух».

Десять тел закапывают на территории госпиталя. В 1963 году советский маршал Соколовский так прокомментирует состояние останков: «Хотя тело Гитлера было обожжено, его можно был легко узнать».

Остановка четвертая, май/июнь 1945 года:

У могилы десяти покойников находят следы — кто-то пытался нарушить их покой. Это связано со слухами о мнимом нацистском кладе. Тела эксгумируют, отправляют в ящиках для боеприпасов в расположенный в 38 км город Финов и хоронят там на окраине на территории нового российского гарнизона.

Остановка пятая, 22 мая 1945 года:

Тела снова эксгумируют и затем опять хоронят.

Остановка шестая, 3 июня 1945 года:

Из Москвы прибывает российский генерал Мешик. Тела снова эксгумируют и перевозят в расположенный в 125 км Ратенов. Здесь их зарывают в лесу на окраине города. Для маскировки на могиле сажают сосны. На пресс-конференции 9 июня в Берлине маршал Жуков утверждает, что были обнаружены несколько тел и точно неизвестно, действительно ли Гитлер мертв. Это было сознательное и умышленное ложное заявление.

Остановка седьмая, июнь 1945 года:

Тела снова эксгумируют и перевозят в Штендаль, в 37 км от Ратенова. Согласно одному из сообщений, они в «полуразложившемся состоянии». В лесу их хоронят уже в седьмой раз.

Остановка восьмая, декабрь 1945 года — 13 января 1946 года:

Генерал Кобулов отдает приказ о дальнейшем обследовании трупа Гитлера, так как, согласно свидетельским показаниям, речь идет о самоубийстве путем выстрела, а на фрагменте черепа, обнаруженном в воронке в саду рейхсканцелярии, имеется пулевое отверстие.

Однако советское руководство хочет воспрепятствовать расследованию, останки снова выкапывают и увозят на этот раз в Магдебург. 13 января ящики с останками закапывают в яме глубиной два метра во дворе по улице Вестендштрассе, 32 (сегодня Клаузенерштрассе, 32). Кобулов не может провести запланированное им расследование.

Остановка девятая, 21 февраля 1946 года:

Трупы в восьмой раз эксгумируют, и останки Гитлера в очередной раз подвергают аутопсии. После этого ящики с останками закапывают в гараже во дворе советского военного городка, накрыв могилу бетонной плитой толщиной 18 см.

Остановка десятая, 5 апреля 1970 года:

Так как военный городок должен быть передан властям ГДР, глава КГБ Юрий Андропов приказывает окончательно уничтожить останки, так как опасается, что их могут найти в ходе строительных работ.

4 апреля пять офицеров КГБ, укрывшись в палатке, в девятый раз эксгумируют тело Гитлера. Кости всех десяти покойников перекладывают в ящики для автоматов Калашникова. Руководитель операции полковник Коваленков приказывает вечно хранить в строжайшем секрете содеянное.

На рассвете следующего дня, в воскресенье, последнее «путешествие» Гитлера подходит к концу. Все десять тел доставляют на территорию казармы 248-го гвардейского мотострелкового полка 10-й танковой дивизии в Шенебеке, примерно в 11 км от Магдебурга.

Ящики кладут перед моргом казармы, обливают 20 литрами бензина и полностью, поджигают и следят за тем, чтобы они полностью сгорели. На это уходит около часа. Затем пепел тщательно сметают в мешок, в который добавляют золу.

Трое солдат едут в расположенную неподалеку деревню Бидериц. Здесь они высыпают содержимое мешка в речку Эле, приток Эльбы. Неизвестно, был ли мост, с которого они это сделали, выбран случайно или намеренно. Он называется Швайнебрюке — Мост свиней".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Armin Fuhrer / Focus)

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