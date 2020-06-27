Самый ужасный преступник Третьего рейха: тайна смерти Генриха Гиммлера

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Вторая мировая война спустя 75 лет после ее завершения все еще хранит многие свои тайны. Одной из них является судьба Генриха Гиммлера, занимавшего пост рейхсминистра внутренних дел Германии, одного из ближайших помощников Адольфа Гитлера. Гиммлеру удалось бежать из осажденного Берлина, что породило множество легенд. Многие уверены, что он покинул не только столицу Третьего рейха, но и саму страну. Как и некоторые другие нацистские преступники, Гиммлер якобы добрался до Южной Америки и долгие годы скрывался там.

В конце мая немецкий журнал Focus опубликовал несколько статей о последних днях Второй мировой войны в Европе. Один из этих материалов посвящен тому, что на самом деле произошло с Гиммлером. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой захватывающей публикации.

«Генрих Гиммлер был, вероятно, самым ужасным кабинетным преступником Третьего рейха. Однако за свои действия он не хотел нести ответственность. Чтобы избежать этого, во время допроса британскими солдатами 23 мая 1945 года он покончил жизнь самоубийством.

Последние недели нацистского правления в Германии были не лучшим временем для Генриха Гиммлера. «Тысячелетний рейх» Адольфа Гитлера спустя всего 12 лет лежал в руинах, страна по большей части оккупирована вражескими войсками, и ее будущее выглядело крайне неопределенно. Однако худшим для Генриха Гиммлера был тот факт, что он впал в немилость у своего фюрера.

Внушавший ужас всему миру рейсхфюрер СС, рейхсминистр внутренних дел, начальник полиции и армии резерва, глава концлагерей и лагерей смерти в последние часы перед окончательным поражением попытался за спиной Гитлера прощупать почву о возможном заключения мира с западными державами. Когда Гитлер узнал об этом, кстати, из радиовыпуска новостей британской BBC, он пришел в ярость в своем бункере под зданием рейхсканцелярии в Берлине. Капитуляция вообще не обсуждалась — лучше смерть десятков, даже сотен тысяч гражданских лиц и солдат.

Гиммлер смотрел на это иначе. Он хотел заключить мир с западными союзниками не по гуманитарным соображениям, а только для того, чтобы спасти свою жизнь. Он знал, что его имя возглавляет список военных преступников, которые состояли в розыске и должны предстать перед трибуналом.

Он всерьез верил, что главнокомандующий силами западных союзников, генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр, согласится вести с ним переговоры на равных, с тем чтобы немцы вместе с американцами и британцами выступили против Красной Армии. Конечно, Эйзенхауэр вовсе не думал об этом. Почему, собственно, он должен был рассматривать такой вариант? Германия бесповоротно проиграла войну. Гиммлеру нечего было предложить.

Главным шоком для Гиммлера, вероятно, стало то, что после того, как стало известно, что он предлагал Западу переговоры, Гитлер отстранил его от всех должностей. Гиммлер всегда рассчитывал на то, что в случае кончины Гитлера он сам возглавит Третий рейх. Однако это место теперь занимал гроссадмирал Карл Дениц, которого Гитлер за день до своего самоубийства 30 апреля назначил в своем «политическом завещании» рейхспрезидентом.

И Гиммлер понимал, что теперь он может спасти только одно — свою жизнь.

На протяжении нескольких недель он не появлялся в Берлине. Некоторое время отлеживался с простудой в своей штаб-квартире в санатории в Лихене. А в это время тысячи людей гибли ежедневно. За день до смерти фюрера, 29 апреля, он направился к Деницу в город Плён в Шлезвиг-Гольштейне. Именно там он узнал о «политическом завещании» Гитлера и, пережив короткий шок, предложил свою кандидатуру в качестве министра внутренних дел.

Он несколько раз пытался встретиться с Деницом, но тот ничего не хотел слышать о сотрудничестве с дискредитированным Гиммлером и окончательно дал ему понять, что для него нет никакой должности. Дениц выдворил его со словами: «Каждый, кто однажды стал предателем, будет всегда готов к предательству».

Новый министр иностранных дел Людвиг Шверин фон Крозиг посоветовал ему отправиться прямо в штаб британского главнокомандующего, генерала Монтгомери и сдаться, чтобы предстать перед судом. Но Гиммлер не хотел ничего об этом знать. Он видел единственный для себя шанс спастись — скрываться.

В отличие от других нацистских лидеров, он, по всей видимости, не готовился к бегству. Главной проблемой было то, что его лицо было известно всем. Его знал каждый немец, а также многие размещенные в регионе иностранные солдаты. Генрих Гиммлер был известен как самый жестокий палач нацистской Германии, хватало одних только концлагерей и лагерей смерти, об ужасах которых уже было известно после освобождения их узников.

Он добыл для себя форму фельдфебеля тайной полевой полиции и соответствующие документы на имя Генриха Гитцингера. Он сбрил свои усы, закрыл левый глаз повязкой, но не позаботился даже о новых очках. Новые документы оказались ошибкой, поскольку британцы автоматически арестовывали всех членов тайной полевой полиции.

В сопровождении по меньшей мере семи человек он пустился в бега. В это сопровождение входили личный советник Гиммлера Рудольф Брандт, его личный врач, офицер СС Карл Гебхардт, его секретарь Вернер Гротманн и начальник охраны Гиммлера, командир штурмового отряда СС Хайнц Махер.

О последних днях одного из главных представителей национал-социалистической диктатуры имеется на удивление мало достоверной информации. Например, в биографии Гиммлера, написанной историком Петером Лонгерихом, которая занимает более тысячи страниц, этим дням посвящена всего одна страница.

Согласно порталу deathcamps.org, изучившему доступные источники, в частности воспоминания английских солдат, установлено, что с 7 по 11 мая Гиммлер со своим сопровождением находился на ферме в Затрупе вблизи Фленсбурга, где Дениц тем временем развернул свой штаб.

Дальнейший маршрут группы выглядел, очевидно, так: через Дельве и Фридрихштадт на Эльбе, а также Марне, в Брунсбюттель и Нойхаус. Группа явно направлялась в Баварию, они продвигались крайне осторожно и медленно дальше на юг страны. Там творился настоящий хаос. Район был оккупирован британцами, но там было очень много немецких солдат.

18 мая группа достигла Бремерферде, где скрывались на ферме до 22 мая. В тот день, очевидно, Гиммлер и его спутники столкнулись с тремя русскими солдатами, освобожденными из лагеря для военнопленных и стоявшими на посту у моста в Минштедте, примерно в 20 км к югу от Бремерферде.

Гиммлера и еще двоих арестовали и продержали всю ночь на мельнице в Бремерферде. На следующий день их передали англичанам. Их доставили на грузовике в лагерь Колкхаген, находившийся рядом с деревней Барнштедт к югу от Люнебурга. После короткой остановки в штабе 45-го департамента полевой полиции в Цевене, грузовик прибыл в Колкхаген в 18:30.

Спустя примерно полчаса трех человек привели к коменданту лагеря, капитану Томасу Селвестеру. Причем они сами попросили об этом. До этого момента никто из британских солдат не догадывался, какая крупная рыба им попалась в сети.

Селвестер позже так описал происходившее: «Первый мужчина, вошедший в мой кабинет, был маленьким, болезненным на вид, одетым в рваный мундир, но при этом его сопровождали сразу двое мужчин. Селвестер приказал вывести этих двоих, чтобы поговорить с третьим один на один. Когда тот снял повязку с глаза и надел очки, капитан к своему удивлению узнал, кто стоит перед ним. Гиммлер очень тихо назвал свое имя.

Чтобы должным образом подтвердить личность пленника, его попросили расписаться. Это была проверка почерка. Затем последовал личный досмотр, в ходе которого было обнаружено, что у Гиммлера был с собой яд. Селвестер описывал это так: «В его кителе я нашел маленькую латунную капсулу, похожую на гильзу патрона, в которой находилась маленькая стеклянная ампула. Я понял ее предназначение, но все же спросил Гиммлера, что в ней».

Гиммлер утверждал, что это лекарство от спазмов желудка, однако Селвестер знал, что на самом деле это был яд. Он продолжил осмотр и обнаружил еще одну капсулу, но без ампулы внутри. Он решил, что ампула спрятана где-то на теле Гиммлера.

Селвестер вспоминал: «После того как вся одежда Гиммлер была снята с него и изучена, были осмотрены также все его естественные отверстия, прочесаны волосы. Мы осмотрели каждое потайное место, но ампулу не нашли». Затем он приказал пленнику открыть рот. «Я думал, что ампула может быть спрятана там, и он раскусит ее тут же, как только мы попытаемся извлечь ее», — рассказывал Селвестер.

Но ничего не нашли, и Гиммлеру дали бутерброд с сыром и чай. Присутствовавшие англичане не заметили ничего подозрительного в том, как он ел. На следующий день, 23 мая, Гиммлера доставили в штаб-квартиру британской разведки в Люнебурге. Она размещалась в здании на Уэльценер-штрасса, 31а. Там его снова тщательно обыскали, для чего ему пришлось снова раздеться догола.

На этот раз досмотр проводил военный врач, капитан С.Дж.Уэллс, которому помогали трое солдат. Во время обследования рта Гиммлера врач обнаружил в нижней челюсти стеклянную капсулу и приказал Гиммлеру повернуться ближе к свету, чтобы рассмотреть ее. Внезапно Гиммлер закрыл рот и раскусил капсулу, наполненную цианистым калием.

Гиммлер упал или был брошен на пол. Кто-то прокричал: «Эта сволочь кусается!». В помещении сразу же распространился запах синильной кислоты.

Один из присутствовавших военных, майор Норман Уиттакер, позднее так описал эту сцену в своем дневнике: «Мы немедленно подняли старого ублюдка и макнули его лицом в миску с водой, чтобы вымыть яд. Свинья страшно стонала и кряхтела».

Язык Гиммлера зафиксировали ниткой и иглой, чтобы он не проглотил яд. Его пытались привести в чувства. Но было слишком поздно, он был уже мертв. Уиттакер писал: «Это была проигранная схватка, и в 23:14 дьявольское отродье издало свой последний вздох».

Тело Гиммлера после самоубийства

С Гиммлера сняли посмертную маску, на следующий день провели вскрытие. Говорят, были изъяты мозг и некоторые части скелета. Ранним утром 26 мая 1945 года четыре британских солдата отвезли его останки в лес и закопали их в неизвестном месте. Так Гиммлер, в отличие от Адольфа Гитлера, сразу обрел свой последний покой".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Armin Fuhrer / Focus)

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