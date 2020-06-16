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«Новая почта» отправила в 11 больниц финальную партию гуманитарной помощи
За неполных три месяца крупнейшая частная компания почтовой связи Украины «Новая почта» вложила 25 млн грн в обеспечение больниц оборудованием и средствами индивидуальной защиты в условиях коронавирусной пандемии. 5 июня 2020 года компания доставила финальную партию гуманитарной помощи еще в 11 медучреждений нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Современную медтехнику, средства индивидуальной защиты и сопутствующие медицинские товары «Новая почта» отправила врачам Городской детской больницы № 2 города Николаева, Центральных районных больниц Каменца-Подольского, Сторожинца Черновицкой области, Кременчуга, городских больниц Стебника Львовской области, Троицкого и Белокуракино Луганской области, Золочева и Краснопавловки Харьковской области, Гайсина Винницкой области, Киевской городской клинической больницы № 8.
Для детской больницы Николаева приобретено 10 больничных коек «Биомед», УЗИ-сканер, 20 ингаляторов, 4 инфузионных насоса, 2 монитора пациента, 5 пульсометров, трансиллюминатор для венозной пункции. Кременчугские медики получат 2 электрокардиографа. Врачам из Киева отправлено 25 дозаторов введения лекарств, 150 бактериальных фильтров для аппаратов ИВЛ, 50 лицевых кислородных масок, 100 носовых кислородных катетеров и 100 катетеров для бронхосанации.
Кроме оборудования финальным адресатам гуманитарной помощи «Новая почта» закупила 56 000 медицинских масок, 8900 респираторов, более 200 защитных костюмов, 300 медицинских халатов, 1800 защитных перчаток и 1200 шапочек, 5200 комплектов высоких бахил и множество других сопутствующих медицинских средств.
«Ситуация с коронавирусной пандемией постепенно стабилизируется. Наша компания не осталась в стороне от всеобщей беды и внесла свой посильный вклад в борьбу с инфекцией. Нам удалось усовершенствовать нашу систему закупок и логистику, что позволило своевременно реагировать на просьбы врачей, быстро приобретать и оперативно доставлять необходимое для спасения жизней оборудование, препараты, средства индивидуальной защиты и другие медицинские грузы. Сейчас еще в 11 больниц Украины „Новая почта“ передала финальную партию помощи, чем мы завершаем наш Манифест о выделении 25 млн грн», — сказала сооснователь «Новой почты» Инна Поперешнюк.
Как сообщалось ранее, 15 марта 2020 года руководство «Новой почты» приняло решение о выделении 25 млн грн. Спустя три дня, 18 марта, состоялась отгрузка первой партии оборудования и СИЗ для Полтавской областной клинической больницы. Всего компания оказала помощь 25 больницам в 13 областях Украины. Медучреждения получили от «Новой почты» более 280 тыс. шт. средств индивидуальной защиты для медперсонала, 7,5 тыс. литров антисептических и дезинфицирующих средств, а также более 4,5 тысяч единиц оборудования.
В апреле «Новая почта» установила своеобразный рекорд, бесплатно доставив в 24 области страны 120 тонн медицинских грузов всего за 4 дня.
«Новая почта» активно включилась в работу по привлечению волонтерских движений и общественных организаций к закупкам и бесплатной доставке необходимых медицинских товаров, присоединилась к социальным инициативам крупных торговых сетей, благотворительных фондов и муниципальных органов власти, обеспечивая пенсионеров и социально уязвимые категории людей продуктовыми наборами и товарами первой необходимости.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!