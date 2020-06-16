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Россия засекретила данные о поставках газа в ОРДЛО
Российский «Газпром», с которым украинская сторона в конце 2019 года подписала долгосрочный контракт на транзит газа, не записывает на Украину поставки «голубого» топлива на оккупированные территории Донбасса.
Об этом сообщает исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Еще осенью прошлого года „Газпром“ продолжал записывать на нас такие поставки, и при этом требовал заключения нового контракта на поставки газа как предпосылку контракта на транзит. Но мы добились своего. И важно понимать почему. „Газпром“ в соглашении об урегулировании должен был признать, что не будет требовать от нас оплаты за эти поставки (а речь шла о миллиардах). И транзит с гарантиями (качай или плати) мы продлили в обмен на иски в новом арбитраже, которые мы заранее обосновали и подали, а не в обмен на контракт на покупку газа по цене выше рынка, жесткие обязательства (бери или плати) и возможность „вешать“ на нас поставки газа на оккупированные территории», — пишет он на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2020 года в НАК заявили, что должность Юрия Витренко в «Нафтогаз Украины» сокращается, а он сам увольняется.194
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