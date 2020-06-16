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Гламур

Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото из больницы (видео)

13:18 16 июня 2020
Даниэлла в кркгк родных и близких

32-летняя модель, телеведущая и звезда Instagram Даниэлла Альварес, которая в 2011 году завоевала титул «Мисс Колумбия», а в 2012-м принимала участие в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе, лишилась ноги. Левую ногу ниже колена пришлось ампутировать из-за осложнений, возникших после операции по удалению опухоли в животе. У молодой женщины развилась ишемия нижних конечностей.

Даниэлла поделилась с подписчиками, которых у нее более 1,6 миллиона, фотографиями и видео из больницы. После операции ее пришли поддержать родственники, а также бывший бойфренд — популярный колумбийский актер Ленард Вандераа, хотя они расстались еще в марте прошлого года.

Альварес не теряет оптимизма. Она говорит, что ей сделают протез, который позволит ей «танцевать, бегать, кататься на велосипеде, плавать и делать все, что нравится». По словам Альварес, она любит свое тело так же, как и раньше.

Даниэллу пришел поддержать бывший бойфренд

Después de 10 días en UCI hoy me dieron habitación. Solo Dios, los doctores, las enfermeras y mi madre saben la lucha tan grande que tuve en la cama 14. No he dormido ni un solo día a causa del dolor. He pasado por 4 cirugías encontrándome con el miedo a que algo salga como no estaba previsto, incomodidades dónde dependo de todos menos de mi misma. Que haríamos los enfermos sin nuestras enfermeras que están incansablemente para ayudarnos y recordarnos que si se puede salir de esta y que con cada día todo va pasando. Mi fortaleza eres tú mi Dios, se que me amas y que no me abandonas. Gracias por enseñarme a vivir un día a la vez y que cada día trae su afán. Esta es mi prueba de vida y la batallaré! Siguen días duros pero estoy lista para enfrentarlos. Dios siempre escucha nuestras oraciones, por favor no dejen de orar por mi, sus oraciones me ayudarán a sanarme más rápido. Los amo

Публикация от Daniella Alvarez (@danielaalvareztv)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина, которой ампутировали все четыре конечности, стала первоклассным визажистом и популярным блогером.

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