Пьяные военные устроили стрельбу возле детского центра в Одессе: детали и фото происшествия

Происшествия

В Одессе, где недавно на рынке «7-й километр» устроили разборки со стрельбой, сотрудники Управления полиции охраны задержали двоих пьяных военнослужащих с оружием, стрелявших возле детского центра «Молодая гвардия».

Как сообщают в Управлении полиции охраны в Одесской области, сообщение о стрельбе поступило правоохранителям около трех часов ночи: «Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили у детского центра двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые развлекались тем, что стреляли в воздух. Увидев полицейских, они пытались убежать, при задержании один из них начал толкать полицейского».

Правонарушителями оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. У них были изъяты удостоверения военнослужащих, кастеты, стартовые пистолеты и магазины с патронами.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе на углу улиц Ришельевская и Успенская трое неизвестных разбили стекло в припаркованной иномарке, в которой сидел мужчина, и отобрали у него сумку. В ответ потерпевший открыл по их машине огонь из пистолета.

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